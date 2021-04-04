Как приемы граждан позволяют решать системные вопросы, рассказал аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, как приёмы граждан позволяют решать системные вопросы, передает МИА «Казинформ».

«Проведение приемов граждан является для нас незаменимым помощником, позволяя держать руку на пульсе при решении системных вопросов. Также это позволяет нам видеть, как принимаемые меры отражаются на реальных жизнях горожан, вносить корректировки в развитие города, где главными задачами являются удобство и комфорт жителей.

К примеру, видя, что основными вопросами на приемах граждан являются жилищные вопросы и получение медпомощи, мы значительно расширили категорию получателей социальных льготных квартир, увеличили размер жилищных сертификатов до 1,5 млн тенге, также расширили сеть реабилитационных центров, медцентров, детских кружков и т.д.», - пояснил градоначальник.

По поручению Главы государства акимат столицы работает над созданием условий для занятия спортом: это и открытие общественных пространств (парки, северы, бульвары), благоустройство дворов, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д., что позволяет как с детства приучать к спорту, так и на протяжении жизни заботиться о своём физическом здоровье.

«Сегодня (3 апреля - прим. ред.) также провел прием граждан. В режиме онлайн принял 10 человек. Видя актуальность таких вот точечных встреч, приемы проводим еженедельно. Часть вопросов решили на месте, остальные взяли в работу, в том числе с выездом специалистов к обратившимся», - написал аким столицы.