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Как преодолеть неравенство в 21 веке: МВФ объявил конкурс
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный валютный фонд объявил конкурс эссе на тему: как преодолеть неравенство в 21 столетии, передает grantist.com.
Как отмечают организаторы конкурса, исследования показали, что неравенство препятствует экономическому росту и подрывает социальные структуры, доверие и препятствует людям в реализации их потенциала.
Призы: лучшая работа будет опубликована в журнале Finance & Development на 6 языках, в печати и онлайн и будет прочитана политиками, банкирами, учеными, экономистами, экспертами области развития, журналистами и другими людьми.
Требования к кандидатам: принимать участие могут студенты магистратуры и аспирантуры из всех стран мира; также кандидаты, которые получили диплом магистра или ученую степень в 2018 году.
Требования к работе: язык – английский, объем – максимум 1500 слов.
Необходимо предоставить имя и фамилию конкурсанта, название университетской программы, адрес университета, адрес электронной почты на fanddcompetition@imf.org
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