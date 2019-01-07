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Как преодолеть неравенство в 21 веке: МВФ объявил конкурс

7 Января 2019 17:05 124
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Как преодолеть неравенство в 21 веке: МВФ объявил конкурс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный валютный фонд объявил конкурс эссе на тему: как преодолеть неравенство в 21 столетии, передает grantist.com.

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Как отмечают организаторы конкурса, исследования показали, что неравенство препятствует экономическому росту и подрывает социальные структуры, доверие и препятствует людям в реализации их потенциала.

Призы: лучшая работа будет опубликована в журнале Finance & Development на 6 языках, в печати и онлайн и будет прочитана политиками, банкирами, учеными, экономистами, экспертами области развития, журналистами и другими людьми.

Требования к кандидатам: принимать участие могут студенты магистратуры и аспирантуры из всех стран мира; также кандидаты, которые получили диплом магистра или ученую степень в 2018 году.

Требования к работе: язык – английский, объем – максимум 1500 слов.

Необходимо предоставить имя и фамилию конкурсанта, название университетской программы, адрес университета, адрес электронной почты на fanddcompetition@imf.org

 

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Ключевые слова: Экономика, Образование, Наука,
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