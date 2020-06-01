Как преодолеть казахстанцам «инфляцию семейных отношений» - сооснователь института «Даналык»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сооснователь Института развития семейных ценностей «Даналық» Дина Абильдина поделилась своим мнением касательно развития института семьи в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша организация существует почти год. В Казахстане складывается ситуация, которую можно охарактеризовать, как «инфляция семейных отношений». Проявлениями этого кризиса служат такие показатели, как падение рождаемости, нестабильность семьи, рост количества разводов, появление большого числа бездетных семей, сознательный отказ от рождения первого ребенка и последующих детей. Кризис выражается еще и в том, что семья все хуже реализует свою главную функцию – воспитание детей. В этой связи в Казахстане назрела острая необходимость создания некого общественного института поддержки семьи», - сказала Дина Абильдина в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Она рассказала о миссии института.

«Это возрождение в обществе высокого статуса семьи. Привитие всем членам семей навыков построения гармоничных, здоровых отношений, основанных на взаимоуважении, терпении, понимании и любви. Разъяснение молодому поколению ценности времени, особенно упущенного времени; ценности любимых людей; наставление на использование лучших возможностей, которые дарит жизнь. Формирование в обществе правильного отношения к супружеству, верным подходам к воспитанию детей, построения взаимоуважительных и доверительных отношений с родителями и старшим поколением в целом, с перенятием их жизненной мудрости и преемственности главных семейных ценностей. Все эти важные знания были у наших предков. Поэтому необходимо возрождать полезные традиции, глубоко духовные обряды», - заявила спикер.

По ее словам, перед институтом семьи в стране стоит ряд задач. Это создание условий повышения внутренних ресурсов семьи, направленных на саморазвитие, самообеспечение семьи, т.е. создание необходимых условий для активного и благополучного функционирования семей, полного раскрытия их воспитательного, экономического, и другого потенциала. Обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функции и повышения качества жизни семьи, укрепление и развитие социального института семьи, защита её интересов, выявление и решение специфических проблем семьи, влияющих на жизнедеятельность.

Говоря о Дне защиты детей, общественница подчеркнула, что детей в первую очередь необходимо защитить от бытового насилия и несчастливых семей.

«Счастливая семья – это счастливый ребенок. Гармония, миролюбие, единое восприятие мира и радость совместного бытия. Мне кажется, необходимо помогать родителям слышать друг друга, договариваться, искать компромиссы. Даже если вы в разводе, можно создать здоровую среду для ребенка. И обо всем этом мы говорим на площадке нашего института. Каждодневное присутствие партнера в быту со временем размывает его ценность. Проявление нежности и ласки, выражение теплых слов, искренние признания становятся редкими. Добрые слова кажутся банальными. Это приводит к замкнутости и как следствие порождает непонимание между супругами», - объяснила спикер.

Она отметила, что совершаемые ошибки прощать с каждым разом все сложнее.

«Хорошее забывается быстрее, чем копятся обиды. При этом, если между супругами есть истинные чувства, очень важно их сохранить и уберечь семью от распада. Вновь наладить диалог между возлюбленными, научить их беречь чувства друг друга, спасти брак – вот главная миссия этой школы, которую могут претворять в жизнь несколько специалистов: психологи, старшие наставники, менторы и коучи. У каждой пары свои специфичные проблемы. Поэтому для их решения важно задействовать именно тех профессионалов, которые смогут помочь преодолеть препятствия отдельно взятой супружеской пары», - заявила Д. Абильдина.

«Если противоречия непреодолимые, и развод неизбежен, то как сохранить такой нужный для детей мир. Как выстроить правильные отношения со вчерашними супругами так, чтобы перемены были менее болезненными для детей. Что нужно узнать и потом сделать для мирного сосуществования рядом в течение всей жизни? Ведь развод с супругом не предполагает отказа от собственных детей, а значит правильные, нетоксичные коммуникации с бывшим (мужем, женой) – это жизненная необходимость», - добавила она.

Напомним, Международный день защиты детей празднуют 1 июня в Казахстане.



