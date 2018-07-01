Как преобразятся столичные поликлиники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В скором времени столичные поликлиники будут оформлены в едином стиле, это делается в рамках проектного офиса «Астана - адалдық алаңы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

Единый стиль поликлиник - это не только внешние атрибуты учреждений, его вводят, чтобы больницы были узнаваемы издалека, по примеру банков и популярных торговых точек. Кроме того, создатели обещают - благодаря единому стилю населению будет легче ориентироваться внутри всех медучреждений.

В создании единого логотипа для всех медицинских организаций города принимала участие команда профессионалов.

«Логотип был создан рабочей группой, куда входили главные врачи медицинских организаций города и сам проектный офис «Астана - адалдық алаңы». Этот логотип в пилотном режиме только оформлен в нашей поликлинике», - рассказывает главврач поликлиники № 10 Гульнар Алпысбекова.

Новая эмблема имеется не только в структурных подразделениях здания, но и на бейджах и форме сотрудников.

«Надписи везде на трех языках и даже на латинице. Понятно, что преобразования будут касаться всей поликлиники, но сейчас мы это все сделали только на первом этаже», поясняет врач.

Значение эмблемы несложное, 4 разноцветные стрелки обозначают здоровье человека. Самая длинная полоса - желтая - говорит об образе жизни самого пациента. Самая короткая - красная - означает оказание медицинский помощи. Зеленая и синяя полосы - это наследственность и окружающая среда. Именно эти факторы и определяют здоровье человека.

Сегодня подобный логотип можно увидеть на входной части аптеки и на всех трех регистратурах поликлиники.

«У нас появилась специальная аптека, обеспечивающая пациентов льготными лекарствами. Раньше посетители их получали в частных аптеках, с нового года больные забирают свои медикаменты в самих поликлиниках, что очень удобно», - рассказывает главный врач.

Также в учреждении организована триал-сортировка пациентов по международному стандарту.

«Ежедневно нас посещают до 2 тысяч человек, и понятно, что мы должны этот поток регулировать. Для этого существует триал-сортировка - это разделение потоков пациентов в зависимости от их заболевания и от срочности их обследования. Они проходят по трем коридорам - зеленому, красному и желтому. Основное население у нас идет по зеленому коридору, то есть это те пациенты, которые записаны предварительно. Желтый - для пациентов с болевым синдромом, где сидят два врача и принимают пациентов без записей. Но если у прибывших экстренная ситуация, то для них выделен красный коридор», - рассказала Г. Алпысбекова.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Астана - адалдық алаңы» со стен медучреждения были убраны информационные стенды с нормативно-правовыми актами. Все данные теперь хранятся в приобретенных инфокиосках.

«Там есть вся информация, интересующая пациента, это и график приема врачей и нормативно-правовые акты, и платные медицинские услуги. Все размещено на двух языках», говорит главный врач.

Еще несколько нужных нововведений появилось в государственном учреждении - это питьевые фонтанчики, игровая площадка для детей, массажные кресла, расположенные возле хирургического отделения, и ситуационный центр, предназначенный для сбора и обработки данных.

Сегодня поликлиника обслуживает 8% населения города, это 83 тысячи человек. Порядка 150 врачей и 350 медсестер помогают пациентам восстановиться. Новшества, организованные в поликлинике, облегчили жизнь не только пациентам, но и врачам.