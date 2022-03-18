Как преобразился город Тараз за год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отчетная встреча акима города Тараза Ержана Жилкибаева состоялась в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заслушал отчет градоначальника и пообщался с жителями города Тараза.

Глава региона отметил, что экономический рост по итогам 2021 года составил 105,8%. Показатели социально-экономического развития 2021 года не ниже среднереспубликанских, а также показателей региона, достигнутых в 2020 году.

«В соответствии с поручением Главы государства акимы городов, районов, сел отчитываются перед населением. Я, по возможности, участвую в них, знакомлюсь с проблемами жителей. В прошлом году сделано немало, теперь важно не сбавлять набранный темп. Самое главное, местные власти должны своевременно выполнять свои обязательства перед народом. Необходимо системно осуществлять работу по строительству социальных объектов, обеспечению населения природным газом, питьевой водой, улучшению качества дорог», - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев обратил внимание на позитивные результаты по итогам реализации проектов в рамках социальной ответственности бизнеса, «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Таразға тарту».

«Вчера Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана и обозначил 10 приоритетных направлений. Президент также провел совещание с акимами, поставил ряд задач по созданию новых рабочих мест, своевременному начислению социальных выплат, развитию предпринимательства, укреплению обратной связи с населением и оперативному решению актуальных проблем. В рамках исполнения поручений, данных Главой государства, будут приняты конкретные меры, - отметил аким области.

Говоря о геополитической ситуации, аким области заверил, что будут приложены все усилия, направленные на минимизацию влияния негативных факторов.

«Сейчас самое главное – сохранить общественное согласие, общенациональное единство и стабильность, без которых невозможно развитие государства и общества», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким города Тараза Ержан Жилкибаев рассказал горожанам о проделанной в 2021 году работе и планах на 2022 год.

В минувшем году в Таразе благоустроили 14 дворов по современным стандартам, отремонтировали 10 мини-футбольных полей, построили четыре спортивные площадки, отремонтировали 26 улиц, обустроили 39 площадок, на которых располагаются мусорные контейнеры.

«С учетом обращений жителей, на 41 улице установлены системы освещения, проведен текущий ремонт 11,4 километра водопроводных и канализационных сетей. К жилым массивам Кумшагал, Шолдала, Колтоган, Кызыл-Абад, Казарма, а также к 28 дачным массивам подведены линии электропередач. Второй этап газификации завершился в массиве Коктем. В жилом массиве Арай 1 265 домов подключено к электроснабжению, в массиве Барысхан 276 домов обеспечено питьевой водой».

По словам спикера, в областном центре появились 27 новых современных остановок, обновлено 10 автобусов, установлено 257 мусорных урн, 357 мусорных контейнеров. Кроме того, в городе Таразе построили три новые школы, а одну школу капитально отремонтировали. В рамках благотворительного проекта «Таразға тарту» в городе появились 42 новых объекта.

Как отметил градоначальник, не остаются без внимания социальные, спортивные, культурные и другие сферы.

Глава региона подчеркнул, что в 2022 году планируется реализовать масштабные задачи и дал ряд конкретных поручений акимату города Тараза.

В ходе отчетной встречи горожане поднимали вопросы, касающиеся оказания социальной помощи, ремонта дорог, строительства жилья, установления уличного освещения. Все вопросы будут решены в рамках законодательства, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.