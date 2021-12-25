Как преобразился Центральный парк Караганды к Новому году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Необычно многолюдно этой зимой в Центральном парке Караганды. Главным местом притяжения стал каток, построенный по-новому. Лёд в этом году залили не только вокруг новогодней ёлки, но и на аллее вдоль озера. Кататься можно и на самом озере, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима города Ермаганбета Булекпаева, во время одной из поездок в Москву его восхитил линейный каток в парке Горького. С тех пор заразился идеей сделать подобное.

«Конечно, у нас не так круто. Но всё же мы смогли осуществить задумку. Начали работать ещё с лета. Собирались вместе с ребятами из Центра урбанистики, работниками парка. Первоначально было вариантов семь катка. Остановились на том, что сейчас видите. Причём для строительства катка и оформления парка дополнительно бюджетных денег не понадобилось. Всё в рамках запланированного. Просто поменяли концепцию», – говорит глава города.

Со своими коньками выход на лёд бесплатный. А к пункту проката коньков выстраивается очередь – желающих очень много: и опытные, и новички.

«Лёд заливали постепенно, по слоям. Каждое утро его готовим к новому дню. Специализированной техники для ухода за катком у нас нет, поэтому работы по выравниванию полотна проводим вручную. Каток людям нравится, будем дальше всю зиму поддерживать», – рассказал и. о. директора управления парками культуры и отдыха Караганды Талгат Смаилов.

Со своими тюбингами в парке можно бесплатно покататься и с горок. Если их нет, организован прокат.

Работники управления парками постарались украсить места для прогулок. Мини-скульптуры изготовлены из прозрачного пластика.

Рядом с белыми медведями, пингвинами и оленем с удовольствием фотографируются дети и взрослые.

Символ 2022 года - Тигр тоже пользуется популярностью, его смастерила художник паркового управления. На центральном входе посетителей встречает Санта-Клаус с осликом.

В городе бесплатные катки также работают на стадионах «Шахтёр» и «Локомотив». Кроме того, их зальют возле школ.

По-новому оформили и проспекты в центре города – Нурсултана Назарбаева и Нуркена Абдирова. Деревья украсили светящимися кольцами. Яркие краски и огни дарят людям новогоднее настроение.