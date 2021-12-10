Как преобразился Алматы к 30-летию Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преображение Алматы к юбилейной дате 30-летия Независимости РК идёт полным ходом. Об этом подробно рассказали в городском акимате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

К юбилейной дате площади в центре и во всех районах мегаполиса, а также проспекты и улицы тематически оформлены художественной подсветкой, баннерами с госсимволикой и инсталляциями.

До Дня Независимости остается меньше недели, а город Алматы уже нарядный, радует жителей и гостей. К юбилейной дате городской акимат преобразил сразу несколько площадей, проспектов и улиц.

«Тематическое оформление подчеркивает торжественность юбилейной даты, пробуждая патриотические чувства у подрастающего поколения, мысли о достижениях Независимости, уважение к любимому городу и стране», - подчеркнули в акимате Алматы.

Архитектурно-художественная подсветка установлена на площадях Республики, Астаны, им. Абая, в Парке Первого Президента, у ВСК «Медео», перед зданием «Алатау креатив хаб». По всему городу размещены билборды с праздничной тематикой.

Перед Национальной библиотекой появилась необычная инсталляция - куб с обозначением юбилейной даты Независимости. К слову, этот прозрачный куб установлен не просто так, архитекторы говорят, что куб - древний символ, часто ассоциируемый с разумом человека. Символ завершенности, стабильности, прочности и долговечности. Именно поэтому решено установить его у Национальной библиотеки.

На площади перед акиматом Алатауского района установлена инсталляция в виде юрты и шанырака, которая подсвечивается в темное время суток. Каждое кереге символизирует определенный этап в становлении государственности. Композиция выполнена из современных эстетичных материалов.

Еще одну праздничную конструкцию установили на площади перед акиматом Наурызбайского района. На памятнике изображен «Алтын Адам» («Золотой человек»), управляющий крылатым барсом, что символизирует твердую государственную власть на казахстанской земле.

Тематически оформлены проспект Аль-Фараби, ВОАД и улица Бухтарминская. В акимате Алматы уверены, что новое городское оформление не потеряет своей актуальности, напротив, патриотичный дизайн будет напоминать горожанам о любви к Родине.

Кроме того, юбилейные инсталляции к 30-летию Независимости придали городским достопримечательностям обновленный вид.