Как преобразилась столица за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2019 года по поручению акима столицы Алтая Кульгинова в городе благоустроено 400 дворов и 103 общественных пространства в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В столице продолжается благоустройство проспекта Республики от микрорайона Самал до проспекта Богенбай батыра. Здесь также создаются общественные пространства и безбарьерная среда для комфортного передвижения маломобильных групп населения. Вдоль проспекта появились приподнятые пешеходные переходы, установлены теневые навесы, качели, малые архитектурные формы. В рамках концепции «Город для людей» в районе «Республика Плаза» увеличена территория тротуара. Не осталось без внимания и озеленение. Всего протяженность благоустраиваемой территории составила 2,29 км с обеих сторон.

Вместе с тем в целях стимуляции пешеходной активности в соответствии с дизайн-кодом столицы созданы пешеходные улицы Demalys Promenade и бульвар «Театральный». Эта работа привела к оживлению общественного пространства в историческом центре Нур-Султана и связала маршрут с городской набережной.

Минувшим летом также благоустроена набережная реки Есиль со смотровой площадкой и скамейками-качелями, появились новые фонтанные комплексы на бульваре «Театральный» (пешеходная улица Ж. Омарова). В парке Первого Президента установлен фонтан с арочными сводами и эффектом туманного испарения, здесь появились навесы с качелями для детей и взрослых. Кроме того, на левобережье столицы открыли ещё одно новое общественное пространство – Аллею врачей с монументом «Алтын жүрек» (в квадрате улиц Сыганак, Туркестан, Акмешит, Алматы).

В рамках поручения Главы государства о популяризации массового спорта в этом году в Студенческом парке установлен колизей уличного спорта «NS street life», где могут проводиться различные состязания. Совсем недавно новые скейт-площадки появились под мостом «Атырау» и в парке имени «Ататюрка».

К тому же в городе ведется активная работа по перевоплощению пустующих подмостовых пространств в настоящие точки притяжения. Ярким примером служат такие места близ Триатлон парка и около ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Здесь организованы стритбольные площадки, скейт-зоны, паблик-арт.

Прошлой зимой в рамках развития зимних общественных пространств открыли Nur-Sultan Snowpark с первой в Казахстане искусственной горкой для сноубордистов.

При благоустройстве дворов по поручению Главы государства особое внимание уделяется озеленению. Так, в этом году в столице высадят более одного млн зелёных насаждений (кустарников, деревьев, сеянцев). Большая их часть уже посажена. Напомним, близ Триатлон-парка высадили липу и кусты сирени, а на прилегающей территории театра «Астана Опера» появились 1000 кустов сирени и 700 дубов.

Преображается и Центральная площадь перед зданием акимата столицы. Здесь разбили городской сквер, создаются ландшафтные островки, где планируется высадка кустарников и цветов.

Напомним, в прошлом году в Нур-Султане благоустроили свыше 76 гектаров, что составило более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Согласно мастер-плану «Нур-Султан - комфортный город» в 2021 году в общей сложности планируется благоустроить 190 дворов и общественных пространств.