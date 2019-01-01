Как представляли 2019 год в фантастических фильмах прошлого

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Андроиды, летающие автомобили, клоны, синтетические киберимпланты и сохранение молодости и красоты до 160 лет - так представляли 2019 год в фантастических фильмах. А еще новые и уже известные способы уничтожения цивилизации на Земле. Среди наиболее популярных запланированных на следующий год апокалипсисов - ядерный и вампирский, передает ВВС.

«Бегущий по лезвию», 1982, США-Гонконг

Лос-Анджелес 2019 года предстает перед зрителем в самых мрачных красках: летающие автомобили, ночные клубы с танцовщицами-андроидами и искусственно синтезированными змеями.

Человекоподобные биороботы - в фильме их называют репликантами - выполняют самую опасную и унизительную работу.

Однако сбои в их программе - обычное дело, и отдельные андроиды восстают против людей.

Харрисон Форд, хоть и без особого энтузиазма, охотится на таких репликантов-бунтарей. А зрителя тем временем приглашают подумать о том, что делает человека человеком, только ли люди способны испытывать чувство любви.

В 2017 году вышел сиквел оригинальной ленты Ридли Скотта «Бегущий по лезвию 2049». События в новом фильме разворачиваются спустя 30 лет после истории, описанной в первой части, однако ситуация, похоже, мало изменилась: все те же летающие автомобили, репликанты и охотящиеся на них полицейские. Разве что Харрисон Форд немного постарел.

«2019: После падения Нью-Йорка», 1983, Италия-Франция

Евро-афро-азиатский союз выиграл ядерную войну против США, превратив страну в радиоактивную пустыню. Те, кто выжили, страдают от воздействия радиации не только на физическом, но и мыслительном уровне, иначе мотивы некоторых поступков персонажей объяснить достаточно сложно.

Оккупационные власти обустроились на Манхэттене. И именно здесь находят последнюю женщину на Земле, способную рожать детей. Подпольное американское правительство, скрывающееся в снегах Аляски, отправляет группу из трех мужчин, чтобы ее спасти.

В фильме смешались мутанты и киборги, бронированные автомобили и конная армия, мечи и лазерные пистолеты. Похоже, если что-то и ожидает Землю в будущем, то это хаос.

Единственная надежда на колонизацию других планет. Куда и отправляются герои.

«Новые варвары», 1983, Италия

Еще один итальянский фантастический фильм, действие которого происходит на территории США после ядерной войны. Те же американские пустыни, снятые в окрестностях Рима, и банды «новых варваров» на адаптированных для дорожного разбоя автомобилях.

Среди технических новинок, прогнозируемых на 2019 год, - лазерное оружие и аудиопроигрыватели с маленькими прозрачными «флэшками» вместо кассет.

Никакой морали и надежды для человечества. Главное правило - «безумномаксовский» экшн должен продолжаться. Дикий, дикий постъядерный Запад без прикрас.

«Человек против киборга», 1995, США

«Надоело быть слабаком, но вы слишком ленивы, чтобы заняться собой? Никаких диет и тренировок! Новые киберимпланты! Всего три дня - и мы гарантируем вам тело и лицо, о которых вы всегда мечтали», - обещает реклама компании, занимающейся модернизацией человеческого организма.

Однако корпорация продолжает терять прибыль и решает организовать бойцовский турнир, чтобы в кулачном бою доказать свое превосходство над другими подобными компаниями.

Участникам разрешается вносить 50% кибернетических изменений в собственный организм, и соревнования превращается в кровавый техноспорт. Комментаторы, помимо наблюдений за жестокими боями, сообщают также об успехах компаний на бирже.

Конечно, в конце концов находится последний «самый человечный человек», который побеждает всех кибербойцов.

«Темный ангел», 2000, США

Сериал рассказывает о жизни после «импульса» - террористической атаки, уничтожившей всю цифровую информацию, базы данных банков и госучреждений. Ситуация напоминает концовку фильма «Бойцовский клуб», где герой взорвал финансовые информационные центры.

Право силы снова стало ключевым, богатые стали еще богаче, плохие - еще хуже, а политика - еще грязнее. Коррупция и полицейский произвол процветают. Американцы в поисках лучшей доли пытаются нелегально перебраться в Канаду.

Навести порядок берется генномодифицированная Джессика Альба с кошачьими повадками. Днем на велосипеде, а ночью на мотоцикле - она наказывает негодяев: от игроков нелегальных казино из «Одесского социального клуба» до нечистых на руку пограничников и политиков.

«Остров», 2005, США

Майкл Бэй, который после этого фильма возьмется за франшизу «Трансформеров», также предлагает свои мысли на тему преодоления слабостей человеческого тела, продления жизни на 60-70 лет и новых методов страхования здоровья.

Ученый в исполнении Шона Бина открывает клинику, где богатые люди будут заказывать клоны - живых носителей запасных органов. Клоны находятся в вегетативном состоянии, они не способны думать и испытывать эмоции.

Их держат в закрытом помещении, где они якобы скрываются от вымышленного апокалипсиса.

Однако среди клонов находятся те, которые все-таки могут мыслить и чувствовать.

Герои Эвана МакГрегора и Скарлетт Йоханссон узнают, к чему их готовят, решаются на побег, и тем самым ставят под угрозу раскрытия большой медицинский заговор.