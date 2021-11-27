Как предприятие по выпуску молочной продукции наращивает темпы производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная далеко за пределами Акмолинской области продукция под брендом «Гормолзавод» славится не только производством одного из самого вкусного мороженого в стране, но и качественной молочной продукцией. В ходе пресс-тура руководитель предприятия Ерсаин Жаксылыков подробно рассказал о том, какую продукцию они выпускают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие сегодня наращивает объемы производства. Сейчас здесь расположены цех по приемке молока, есть фасовочные зоны, аппаратный цех. По словам главы предприятия, в коллективе хорошо соблюдается преемственность поколений. Сотрудники, которые работают уже долгое время, стараются передать навыки молодым сотрудникам.

Недавно на заводе был запущен новый цех по производству кисломолочной и цельномолочной продукции.

«Мы работаем на отечественном рынке более 20 лет. В 2018 году мы стали лауреатом премии Президента РК «Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственную и/или сельскохозяйственную продукцию», - отметил руководитель предприятия Ерсаин Жаксылыков.

На сегодня производится более 50 наименований продукции: молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, сливочное масло, мороженое, мягкие сорта сыров. Недавно был запущен цех колбасных сыров. А теперь с открытием национального цеха «Гормолзавод» выпускает коспу, курт.

«Наша основная цель - обеспечить население качественной продукцией. В большей степени наша работа реализуется при государственной поддержке. Работа молочного цеха осуществлялась при поддержке государства. В летний период перерабатываем 130 тонн, в зимнее время – 100 тонн», - сказал руководитель «Гормолзавода».

По его словам, молочной продукцией предприятие обеспечивает рынки Казахстана, но также планирует выходить на зарубежные рынки: Узбекистан, Корея, Россия. «С Узбекистаном отрабатываем вопрос по реализации мороженого, сыров и сливочного масла», - сообщил Ерсаин Жаксылыков.

Как отметил глава региона, Акмолинская область – одна из основных сельскохозяйственных регионов, доля которого в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет около 11%.

«В масштабах страны каждый 3-й килограмм мяса птицы, каждый 5-й литр обработанного молока и кажое 4-е яйцо произведены в Акмолинской области. Всеми категориями хозяйств произведено около 153 тысяч тонн мяса, 353 тысяч тонн молока и 655 млн штук пищевого яйца», - добавил глава региона Ермек Маржикпаев.