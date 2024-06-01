Как предотвратить усугубление следующего экономического спада из-за ИИ – ответ МВФ

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат на саммите «ИИ во благо» рассказала о рисках использования ИИ и как он может «превратить обычный спад экономики в глубокий и продолжительный кризис». Она также предложила меры для смягчения этих рисков, передает агентство Kazinform со ссылкой на IMF.

- Мы слышим о некоторых удивительных способах, которыми генеративный искусственный интеллект может принести пользу нашему обществу, включая помощь в ведении более здорового образа жизни и ускорение научных прорывов. Многие эксперты также считают, что эта технология может принести значительные экономические выгоды, например, повысить производительность… При этом многие также соглашаются, что эти обещания ИИ сопровождаются значительной неопределенностью и серьезными рисками. На сегодняшний день большинство опасений сосредоточено на вопросах безопасности, конфиденциальности, дезинформации и этических проблемах, - сказала Гита Гопинат на саммите «AI for Good».

По ее словам, рискам, связанным с ИИ с экономической точки зрения, уделяют гораздо меньше внимания. ИИ может превратить «обычный экономический спад в глубокий и продолжительный кризис» за счет увеличения безработицы, дестабилизации финансовых рынков и сбоев в глобальных цепочках поставок.

- Во-первых, мы должны убедиться, что налоговые системы не создают неэффективных преимуществ для автоматизации по сравнению с людьми. Чтобы было ясно, я не призываю к специальному налогу на ИИ - идея, которая все больше обсуждается. Скорее, это призыв пересмотреть существующие корпоративные налоговые льготы, которые могут делать ИИ особенным. Во-вторых, мы должны предпринять меры, чтобы помочь работникам справиться с влиянием ИИ, - заявила Гита Гопинат.

Она считает, что для защиты работников необходимы более значительные инвестиции в образование. К тому же более щедрое страхование по безработице может помочь работникам адаптироваться к изменениям на рынке труда.

- В-третьих, мы должны принять меры по снижению рисков в финансовом секторе и цепочке поставок, - сообщила заместитель директора-распорядителя МВФ.

По ее мнению, регуляторам потребуется повышение квалификации, чтобы они могли понимать риски, связанные с ИИ.