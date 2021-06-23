Как предотвратить пожар: рекомендации спасателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зачастую пожары возникают из-за неправильной эксплуатации электроприборов, печного оборудования или неосторожного обращения с огнем. О правилах пожарной безопасности во время онлайн-брифинга напомнил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы, передает МИА «Казинформ».

В целях предупреждения возникновения пожаров департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует:

- усилить противопожарный режим на объекте и контроль, за соблюдением правил пожарной безопасности;

- своевременно проводить диагностику оборудования, планово-предупредительный ремонт, повысить качество технического обслуживания истем пожарной автоматики и противопожарной защиты;

- не перегружать электрические сети, следить за эксплуатационной надежностью электрооборудования, не оставлять без присмотра включенные электроприборы;

- строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ;

- проводить тренировки персонала по их действиям при пожаре с одновременной проверкой работоспособности всех элементов системы противопожарной защиты здания.

В ходе выступления спикер обратил внимание еще на один важный вопрос – детская шалость с огнем.

«Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень важное значение. Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его проблемы, помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации», - подчеркнул он.

В целях пресечения возникновения возгораний не оставляйте детей дома без присмотра взрослых; храните спички в недоступных для детей местах. Если ребенок остается дома один, на видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться (ваши номера телефонов на работе, мобильный, полиция, скорая помощь, пожарная, соседи). Следует постоянно повторять правила поведения, устраивать маленькие экзамены и разбирать ошибки.