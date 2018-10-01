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Как предотвратить насилие в детских учреждениях Казахстана - ЮНИСЕФ

2 Октября 2018 14:18 204
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Как предотвратить насилие в детских учреждениях Казахстана - ЮНИСЕФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный предложил меры, которые помогут предотвратить насилие в детских учреждениях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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«Наша кампания по раннему развитию ребенка активно поддерживается правительственными организациями. Она направлена на то, чтобы родители знали, как нужно воспитывать ребенка. Мы подготовили двухтомник с рекомендациями», - сказал Юрий Оксамитный журналистам в кулуарах сетевого совещания национальных статистических бюро Европы и Центральной Азии.

Он также назвал  меры, которые помогут Казахстану решить проблему насилия в детских учреждениях.

По мнению Оксамитного, нужно в обязательном порядке тестировать людей, которые идут на работу в детские учреждения. Должна быть проверка на психологическую устойчивость, на определенный уровень образования. Очень важно, чтобы те, кто работает с детьми, имели профессиональное образование. И третье - представители неправительственных организаций и общественности должны иметь возможность общаться  с руководством детских садов и  иметь возможность наблюдать за тем, что в них происходит.  

Представитель ЮНИСЕФ отметил, что в Казахстане это проблема не стоит так остро.

 

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Ключевые слова: общество, Образование, Астана, Безопасность,
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Автор:

Серик Сабеков

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