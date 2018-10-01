Как предотвратить насилие в детских учреждениях Казахстана - ЮНИСЕФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный предложил меры, которые помогут предотвратить насилие в детских учреждениях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша кампания по раннему развитию ребенка активно поддерживается правительственными организациями. Она направлена на то, чтобы родители знали, как нужно воспитывать ребенка. Мы подготовили двухтомник с рекомендациями», - сказал Юрий Оксамитный журналистам в кулуарах сетевого совещания национальных статистических бюро Европы и Центральной Азии.

Он также назвал меры, которые помогут Казахстану решить проблему насилия в детских учреждениях.

По мнению Оксамитного, нужно в обязательном порядке тестировать людей, которые идут на работу в детские учреждения. Должна быть проверка на психологическую устойчивость, на определенный уровень образования. Очень важно, чтобы те, кто работает с детьми, имели профессиональное образование. И третье - представители неправительственных организаций и общественности должны иметь возможность общаться с руководством детских садов и иметь возможность наблюдать за тем, что в них происходит.

Представитель ЮНИСЕФ отметил, что в Казахстане это проблема не стоит так остро.