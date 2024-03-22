Как празднуют Наурыз казахи в Узбекистане

В этом году исполняется 15 лет со дня включения Наурыза в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Более 30 стран мира отмечают этот день, который стал символом обновления, новой жизни и светлых надежд. Казахи, проживающие в Узбекистане, также отмечают праздник с особой любовью и размахом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Наурыз – один из самых любимых и долгожданных праздников для казахов Каракалпакстана. Здесь придается большое значение духовной и культурной составляющей Наурыза, его созидательному началу для всего человечества. Этот праздник отмечается не один день. Он начинается со дня созидания Амал и продолжается до конца месяца.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

- Мы празднуем его таким образом, чтобы возродить наши исторические традиции и научить им последующие поколения. Мы начинаем Наурыз с праздника Амал, приветствуем друг друга, прощаем старые обиды, выражаем добрые пожелания. Мы верим, что это праздник, который ведет все человечество к добру и процветанию. Поэтому поздравляю все народы, которые считают Наурыз единым праздником, - сказал активист Казахского культурного центра в Каракалпакстане Кару Каймолдаев.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Наурыз отмечается с большим размахам и в других регионах Узбекистана. Среди них особо выделяется Навоийская область – один из регионов с компактным проживанием многочисленной казахской диаспоры. Здесь казахи, узбеки, каракалпаки и другие национальности проживают в единстве, мире и согласии. В этот день повсеместно организуются концерты этнокультурных центров, национальные спортивные игры, мастер-классы и выставки народного творчества.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

- Наш ансамбль часто выступает перед казахстанской публикой и зарубежными гостями, посещающими наш край. Мы показываем наши национальные традиции, поем народные песни наших предков. Особенно в праздник Наурыз здесь организуются концертные мероприятия, и мы стараемся подарить людям хорошее настроение. В целом в регионе, где мы живем, мы строго храним наши культурные традиции и добродетели, и передаем их следующему поколению, - отметил артист Кенимехского районного дома культуры Мукагали Маралов.

Ташкентские казахи также сохраняют свою самобытность. Особенно много молодежи, которая, надев национальную одежду, берет в руки музыкальные инструменты и в праздничном настроении идет на центральную площадь. Таким образом они прославляют родную культуру, поют собравшимся казахские песни с пожеланиями благополучия в новом году.

Фото: Kazinform

С самого начала Казахстан и Узбекистан приложили совместные усилия для включения праздника Наурыз в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Сейчас Наурыз признан во всем мире международным днем ​​обновления. Праздничные мероприятия, организованные в разных странах, стали особой силой, направленной на формирование общих культурных и духовных ценностей.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform