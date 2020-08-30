Как празднуют 25-летие Конституции РК в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ​В Восточно-Казахстанской области в рамках 25-летия Конституции РК прошел ряд мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного информационного центра, ко Дню Конституции РК во всех городах и районах ВКО прошли праздничные мероприятия.

В регионе в рамках акции «Неделя Основного Закона» прокуратура области, Палата нотариусов, Палата предпринимателей и департамент юстиции проводили онлайн-консультации по правовым вопросам.

Состоялись различные​ онлайн-беседы, книжные выставки, часы истории и электронные викторины на темы «Конституция - гарант будущего», «Исторический путь Казахстана к демократической Конституции», «История Конституции - история моей страны»

Для 10 многодетных семей Бескарагайского района 25-летний юбилей Основного Закона страны запомнится, как один из самых счастливых дней, ведь им были вручены ключи от новых квартир. Молодежь области в преддверие праздника организовала видеочеллендж с использованием специального хэштега.

В Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова в онлайн-режиме состоялся круглый стол «Конституция Республики Казахстан: единство, стабильность и процветание», в котором приняли участие ученые, эксперты, представители судов, прокуратуры и других государственных органов, преподаватели и студенты университета.

В Усть-Каменогорске ко Дню Конституции открылся центр креативного образования «Станция юных техников». Также в областном центре активные жители города получили звания «Почетный гражданин города Усть-Каменогорска».

В течение нескольких дней молодежь​ в Шемонаихинском районе совершала поход – восхождение на пик Ворошилова, Ивановский хребет с поднятием флага Казахстана.

Сегодня, в праздничный день, в регионе насыщенная программа в онлайн-режиме.

Жители области могут насладиться концертом «Ел тірегі, ел бақыты – Ата Заң!» с двухкамерной съемкой, 2D и 3D графикой и анимацией. На центральных улицах Усть-Каменогорска горожанам раздают флажки и книжки, посвященные знаменательному дню.

Помимо этого, в областном центре открылся новый детский сад на 100 мест, построенный за счет частных инвестиций. Также запланировано​торжественное открытие общеобразовательной школы № 49.

В Семее состоялась онлайн-конференция правового ринга «Основной Закон – опора страны».

В целом, во всех городах и районах области проходят праздничные онлайн-концерты с участием творческих коллективов и этнокультурных объединений.

В инфоцентре добавили, что по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею Основного Закона Республики Казахстан.