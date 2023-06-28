Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау на площади Исатая-Махамбета прошло празднование Курбан-айта. Для участников праздничных мероприятий установили 13 юрт. Жителей города с праздником поздравил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю вас со священным праздником Курбан-айт. Пусть все ваши молитвы, прочитанные сегодня, будут услышаны, пусть ваши пожертвования будут приняты», - сказал Нуржан Ермуханов.

Значимость праздника в своем выступлении отметил главный имам области Алтынбек Утысханулы.

Собравшиеся на площади поздравили друг друга с праздником и отведали угощение в юртах, разбитых близ мечети. Состоялся обряд жертвоприношения, из мяса животных приготовили бешбармак.Жители приняли активное участие в спортивных состязаниях, организованных в честь праздника. Детям раздали сладости.

Накануне были определены основные места для продажи и забоя жертвенных животных в Атырау: «Адал», «Асыл агро», «Тума базар», «Атырау ет орталығы», «ИП Қуаныш».