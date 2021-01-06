Как православные христиане Нур-Султана будут праздновать Рождество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении по делам религии города Нур-Султана пояснили, как в праздник Рождество Христово пройдет богослужение. По словам руководителя управления Нурдаулета Альмуханова, богослужение в храмах будет проводиться с 30%-ой заполняемостью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители и гости столицы! Сердечно поздравляем всех православных христиан со светлым праздником Рождества Христова! В этот праздничный день желаем православным христианам Казахстана здоровья, душевных сил, успеха в добрых начинаниях, мира и благополучия!

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и постановлением Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан от 24 декабря 2020 года богослужения в храмах будет проводиться с 30%-ой заполняемостью. Во всех храмах будут строго соблюдаться необходимые меры безопасности.В связи с этим людей со слабым здоровьем и старше 65 лет просим воздержаться от посещения храмов», - обратился руководитель столичного управления по делам религии.

По его словам, завтра все религиозные обряды будут проводиться как обычно.

С вечера сегодняшнего дня священнослужители будут находиться в храмах, а с завтрашнего дня церкви будут открыты для православных христиан. Кроме священнослужителей, завтра будут дежурить прихожане из районного, городского акиматов, санитарные врачи, полицейская служба. Координировать всех будет управление по делам религии города Нур-Султана.

«Мы объехали и посмотрели все русские православные церкви. В городе находятся три храма. Все они соответствуют санитарным нормам. Праздничные богослужения пройдут 7 января в Успенском кафедральном соборе, Константино-Еленинском соборе и в храме Преподобного Серафима Саровского. Посетителей будем информировать о соблюдении всех мер в этот священный день. Дежурная группа в церквях тоже будет наблюдать за соблюдением мер. При необходимости будем раздавать маски, санитайзеры», - пояснил он.

Руководитель управления по делам религий города Нур-Султан Нурдаулет Альмуханов отметил, что для тех, кто не сможет посетить соборы, будет организована онлайн-трансляция всех обрядов на официальном сайте русской православной церкви в столице Казахстана и на официальных источниках церкви в социальных сетях Instagram, You Tube, Facebook.