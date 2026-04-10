Как православные Казахстана отметят Пасху в 2026 году

По словам митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, богослужение в главном храме Алматы — Вознесенском кафедральном соборе — начнется в 23 часа 30 минут. В это же время праздничные службы начнутся во всех храмах Казахстана.

Что касается еще одной традиции на Пасху — доставки Благодатного огня из Иерусалима в Алматы и Казахстан, то она также будет продолжена в 2026 году, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.

— Несмотря ни на какие обстоятельства, как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи благотворителей в Пасхальную ночь в Алматы из святого града Иерусалима, от Гроба Господня будет доставлен благодатный огонь. Мы встретим и сохраним эту святыню в особой негасимой лампаде, а после передадим благодатный огонь в храмы Митрополичьего округа, — заверил митрополит Александр.

Встреча Благодатного огня состоится в сам день Пасхи, в 17 часов вечера, в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Ранее стало известно, что Израиль приостановил удары по Ирану, но продолжает операции в Ливане.