    14:25, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Как православные Казахстана отметят Пасху в 2026 году

    В ночь с 11 на 12 апреля православные Казахстана встретят один из главных праздников — Святую Пасху, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По словам митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, богослужение в главном храме Алматы — Вознесенском кафедральном соборе — начнется в 23 часа 30 минут. В это же время праздничные службы начнутся во всех храмах Казахстана.

    Что касается еще одной традиции на Пасху — доставки Благодатного огня из Иерусалима в Алматы и Казахстан, то она также будет продолжена в 2026 году, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке.

    — Несмотря ни на какие обстоятельства, как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи благотворителей в Пасхальную ночь в Алматы из святого града Иерусалима, от Гроба Господня будет доставлен благодатный огонь. Мы встретим и сохраним эту святыню в особой негасимой лампаде, а после передадим благодатный огонь в храмы Митрополичьего округа, — заверил митрополит Александр.

    Встреча Благодатного огня состоится в сам день Пасхи, в 17 часов вечера, в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

    Ранее стало известно, что Израиль приостановил удары по Ирану, но продолжает операции в Ливане. 

    Альберт Ахметов
