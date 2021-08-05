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Как православная церковь относится к вакцинации и антиваксерам, рассказал епископ Каскеленский

5 Августа 2021 14:47
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Как православная церковь относится к вакцинации и антиваксерам, рассказал епископ Каскеленский

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова позиция Русской Православной церкви по отношению к вакцинации от COVID-19, а также к конспирологическим теориям ее противников? Об этом рассказал Епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Православной Церкви Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Продолжаются тяжелые испытания коронавирусной инфекцией, с которыми наше общество раньше не сталкивалось. COVID-19 унес жизни многих людей и внес существенное расстройство в жизнь стран и народов. Глубокой благодарности и уважения заслуживают ученые и врачи, предпринимающие значительные усилия для преодоления последствий и профилактики дальнейшего распространения заболевания. В качестве одной из мер по борьбе с моровым поветрием специалисты предложили вакцинацию. Сегодня, как и в прошлом, благодаря достижениям медицинской науки, в том числе в сфере вакцинопрофилактики, стали возможны предупреждение и снижение распространения многих болезней, облегчение страданий, которые они приносят людям, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет в том числе после применения вакцин от соответствующих болезней. При этом есть и противники данных мер.

20 мая 2021 года в Сретенской духовной академии в Москве состоялся круглый стол «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения». В завершение мероприятия его участники – члены Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, эксперты в сфере медицины и биологии, представители православной общественности - утвердили итоговый документ. Рекомендую всем, кого интересует отношение Православной Церкви к теме вакцинации или волнует морально-этическая сторона вопроса, изучить авторитетное мнение экспертов.

С итоговым документом можно ознакомиться на официально портале Русской Православной patriarchia.ru.

Процитирую значимый пункт итогового документа: « Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека, принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин».

Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества.

Церковь, поощряя развитие исследований в области иммунологии и спектр разнообразных медицинских мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, выступает при этом за добровольность в вопросе вакцинирования и против поражения в правах вне зависимости от принятого человеком решения.

В данном вопросе всем членам общества необходимо сохранять здравость суждений, не верить мифам и не поддаваться на провокационные заявления некомпетентных людей.

Епископ Каскеленский Геннадий,

управляющий делами Православной Церкви Казахстана


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#Религия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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