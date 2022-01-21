Как Правительство РК намерено повышать доходы населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанского бизнеса имеются огромные возможности, в том числе по замещению значительной части 40-миллиардного ежегодного импорта. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом конкурентных преимуществ и потенциальных ниш, у бизнеса имеются огромные возможности, в том числе по замещению значительной части 40-миллиардного ежегодного импорта. Задача Правительства – помочь их реализовать», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо повысить прозрачность механизмов и процедур предоставления мер государственной поддержки.

«Мы готовы обсуждать с бизнесом эти меры и в целом предложения по улучшению инвестиционного климата. Кроме того, мы будем способствовать цифровой трансформации в отраслях, что является ключевым фактором повышения производительности и технологического уклада экономики. Все это, на наш взгляд, в конечном итоге должно привести к росту доходов работающего населения», - добавил Алихан Смаилов.



