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Как Правительство РК намерено повышать доходы населения

21 Января 2022 19:37
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Как Правительство РК намерено повышать доходы населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанского бизнеса имеются огромные возможности, в том числе по замещению значительной части 40-миллиардного ежегодного импорта. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом конкурентных преимуществ и потенциальных ниш, у бизнеса имеются огромные возможности, в том числе по замещению значительной части 40-миллиардного ежегодного импорта. Задача Правительства – помочь их реализовать», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо повысить прозрачность механизмов и процедур предоставления мер государственной поддержки.

«Мы готовы обсуждать с бизнесом эти меры и в целом предложения по улучшению инвестиционного климата. Кроме того, мы будем способствовать цифровой трансформации в отраслях, что является ключевым фактором повышения производительности и технологического уклада экономики. Все это, на наш взгляд, в конечном итоге должно привести к росту доходов работающего населения», - добавил Алихан Смаилов.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Общество   #Совещание Главы государства с представителями бизнеса  
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Автор:

Серик Сабеков

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