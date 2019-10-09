Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу, рассказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Каждый хочет жить в столице, каждая семья хочет, чтобы их дети учились в вузах в Нур-Султане. Здесь нужно проводить соответствующую разъяснительную работу, потому что это невозможно, Нур-Султан же не резиновый, здесь есть своя мощность, потребность», - сказал Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Вице-премьер добавил, что здесь стоит вопрос с обеспечением жильем, детскими садами, школами.
«Запретить мы не можем, но должны разъяснить людям, где им жить и где будут созданы соответствующие условия. Не имея работы и жилья, в столице будет тяжело»- подчеркнул Бердибек Сапарбаев.
По его словам, в регионах на сегодня реализуются программы по улучшению условий для жизни. К примеру, есть специальная программа, разработанная в соответствии с поручениями Елбасы «Ауыл - ел бесігі».
«На основании этой программы создается инфраструктура, определены около 3000 населенных пунктов, где будут созданы условия», - заключил Бердибек Сапарбаев.
- О деградации и опустынивании земель в Казахстане рассказали в Министерстве экологии
- Когда начнут оказывать господдержку многодетным семьям независимо от дохода
- Бердибек Cапарбаев прокомментировал вопрос использования пенсионных накоплений гражданами
- О чем договорились министры иностранных дел Казахстана и России
- Проблему устаревших баз данных в Казахстане поднял Нурлан Нигматулин
- Главврачи столичных медучреждений будут отвечать на обращения, поступающие в центр iKOMEK109
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана