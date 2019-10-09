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Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу

9 Октября 2019 14:03
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Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу, рассказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Каждый хочет жить в столице, каждая семья хочет, чтобы их дети учились в вузах в Нур-Султане. Здесь нужно проводить соответствующую разъяснительную работу, потому что это невозможно, Нур-Султан же не резиновый, здесь есть своя мощность, потребность», - сказал Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вице-премьер добавил, что здесь стоит вопрос с обеспечением жильем, детскими садами, школами.

«Запретить мы не можем, но должны разъяснить людям, где им жить и где будут созданы соответствующие условия. Не имея работы и жилья, в столице будет тяжело»- подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

По его словам, в регионах на сегодня реализуются программы по улучшению условий для жизни. К примеру, есть специальная программа, разработанная в соответствии с поручениями Елбасы «Ауыл - ел бесігі».

«На основании этой программы создается инфраструктура, определены около 3000 населенных пунктов, где будут созданы условия», - заключил Бердибек Сапарбаев.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нур-Султан, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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