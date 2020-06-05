Как Правительство и «Самрук-Казына» работают в рамках плана по восстановлению экономического роста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, как Правительство и АО «ФНБ «Самрук-Казына» работают в рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы совместно, при активном участии фонда («Самрук-Казына») разрабатывали Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. План предусматривает значительное расширение механизмов финансирования, льготного кредитования, масштабного внедрения практики форвардных и долгосрочных оффтейк-контрактов. Снижаются нагрузки, упрощается налоговое администрирование, минимизированы административные барьеры. Важнейшим направлением совместной работы Правительства и фонда в рамках плана является развитие перерабатывающей промышленности, транспорта, логистики, цифровизации, импортозамещения», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Совета ФНБ «Самрук-Казына» под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«В условиях резкого сокращения потенциала роста глобального ВВП, рекордного снижения объема мировой торговли и внешнего спроса, усиления торгово-промышленного протекционизма предлагаемые «Самрук-Казына» меры станут значительным механизмом поддержки отечественных товаропроизводителей. Указанные меры, в том числе, расширение доступа отечественных производителей к закупкам фонда, внедрение новых механизмов поддержки действующего бизнеса, реализация программ по созданию новых производств, направленных на удовлетворение существующего внутреннего спроса, формируют дополнительное пространство для роста и развития создаваемой в Казахстане стоимости даже в условиях текущего замедления активности», - отметил Премьер-Министр.

Аскар Мамин также остановился и на реализуемых фондом мерах по поддержке отраслей экономики простых вещей. Сейчас, по словам главы Правительства, данная программа активно развивается.

«Доля казахстанских производителей в закупках фонда увеличилась с 75% в прошлом году до 94% в этом. Можно отметить участие отечественных товаропроизводителей по таким отраслям как легкая, пищевая, химическая промышленность, производство стройматериалов. Наибольший рост наблюдался в машиностроении», - добавил А. Мамин.

Как отметил глава Кабмина, Правительство поддерживает предложение АО «Самрук-Казына» касательно точного переноса срока реализации комплексного плана приватизации на более благоприятный период.

«Поддерживаем практику применения удаленной работы сотрудников фонда в условиях риска, связанного с коронавирусом. Согласно прогнозам ряда передовых аналитических агенств, указанный тренд станет одним из долгосрочных последствий пандемии. Указанная практика повсеместно применяется и в Правительстве, в регионах. На сегодня 23 госоргана подключены к облачному документообороту, сотрудникам предоставлена возможность удаленной работы. В общем около 70% работников госорганов перешли на удаленный режим работы. Опыт удаленной работы показывает, что качество исполнения поручений не снизилось», - подчеркнул Аскар Мамин.

Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.







