Как Правительство будет снижать дефицит бюджета, рассказал Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов поделился видением касательно мер по снижению дефицита бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Также будет снижаться постепенно дефицит бюджета. Что касается расходов бюджета, то также мы в рамках концепции ставим контрцикличное правило, которое предусматривает ограничение темпов роста расходов бюджета уровнем среднегодового роста реального ВВП за последние 10 лет, скорректированного на целевой уровень инфляции на соответствующий год», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената.
Он поделился ожиданиями от принимаемых мер.
«Все это позволит нам держать госдолг с учетом увеличения собственных доходов удерживания расходов и снижение дефицита на относительно умеренном уровне не более 32% к ВВП – это 32,8 трлн тенге в 2024 году. Что касается расходов на обслуживание долга в РБ, то предлагаем в трехлетнем бюджете это составляет от 7 до 10% всех расходов Республиканского бюджета. В концепции мы ставим лимит на обслуживание долга бюджета - не более 15% расходов», - отметил зампремьера.
«Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность нашего бюджета и удерживание долга на умеренном уровне. Для сведения, в развитых странах уровень госдолга составляет в среднем 120% к ВВП, в развивающихся странах, в среднем, 65% к ВВП, у нас – не более 32% к ВВП», - заключил А. Смаилов.
- Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
- Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев
- Будут ли в Казахстане повышаться тарифы за проезд по платным автодорогам
- Роста ВВП до 4% ожидает Нацбанк в 2021 году
- Почти вдвое вырастут собственные доходы Республиканского бюджета – Алихан Смаилов
- Маулен Ашимбаев: Долги местных госорганов увеличиваются
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана