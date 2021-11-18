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Как Правительство будет снижать дефицит бюджета, рассказал Алихан Смаилов

18 Ноября 2021 11:49
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Как Правительство будет снижать дефицит бюджета, рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов поделился видением касательно мер по снижению дефицита бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Также будет снижаться постепенно дефицит бюджета. Что касается расходов бюджета, то также мы в рамках концепции ставим контрцикличное правило, которое предусматривает ограничение темпов роста расходов бюджета уровнем среднегодового роста реального ВВП за последние 10 лет, скорректированного на целевой уровень инфляции на соответствующий год», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената.

Он поделился ожиданиями от принимаемых мер.

«Все это позволит нам держать госдолг с учетом увеличения собственных доходов удерживания расходов и снижение дефицита на относительно умеренном уровне не более 32% к ВВП – это 32,8 трлн тенге в 2024 году. Что касается расходов на обслуживание долга в РБ, то предлагаем в трехлетнем бюджете это составляет от 7 до 10% всех расходов Республиканского бюджета. В концепции мы ставим лимит на обслуживание долга бюджета - не более 15% расходов», - отметил зампремьера.

«Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность нашего бюджета и удерживание долга на умеренном уровне. Для сведения, в развитых странах уровень госдолга составляет в среднем 120% к ВВП, в развивающихся странах, в среднем, 65% к ВВП, у нас – не более 32% к ВВП», - заключил А. Смаилов.

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#Правительство РК   #Сенат   #Бюджет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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