Как правильно принимать антибиотики без вреда для здоровья – советы врачей

В рамках Дней Медицинского центра УДП РК в Таразе высококвалифицированные врачи Астаны и Алматы проводят сложные операции и консультируют пациентов, делятся опытом и читают лекции медицинскому персоналу жамбылских клиник. Пользуясь случаем, корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как правильно принимать антибиотики при болезни и не опасно ли это для организма.

Дни Медицинского центра УДП РК проходят в Жамбылской области с 25 по 29 сентября. Помимо медиков, своим наработанным опытом поделятся сотрудники и других подведомственных организаций Медцентра - Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центра медицинских технологий и информационных систем, лечебно-оздоровительного комплекса «Ок-Жетпес» и детского сада «Карлыгаш».

25 сентября в городской многопрофильной больнице Тараза консультировали и оперировали пациентов заместитель директора по хирургии БМЦ, врач высшей категории, нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев и заведующий Центром нейрохирургии ЦКБ, рентген-хирург Марат Саршаев.

Здесь же состоялись семинары по инновациям в современной медицине. Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заместитель директора по лечебно-диагностической работе Раушан Карабаева прочитала врачам городской многопрофильной больницы Тараза лекцию о рациональном применении лекарств, а также о роли антибиотиков в лечении различных заболеваний.

Сегодня активное и бесконтрольное употребление антибиотиков с раннего возраста вызывает резистентность - привыкание организма и невосприимчивость к такому виду лекарств. Антибиотики уже могут и не подействовать, когда человек заболевает. Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия противомикробных препаратов. Устойчивые микробы труднее лечить, требуются более высокие дозы или альтернативные лекарства, которые могут оказаться более токсичными.

Помимо этого, человечество употребляет антибиотики не только в виде лекарственных препаратов, но и вместе с мясом животных, которых выращивают не на травяном откорме, а на искусственном. Врачи последнее время бьют тревогу и требуют, чтобы антибиотики не назначали без особой необходимости, и в аптеках не продавали без рецепта врача.

Своим мнением о лекции Раушан Карабаевой поделилась врач-инфекционист высшей категории Елена Пак.

«Лекция содержит большое количество как отечественной, так и зарубежной информации, - сказал она. - Причем это новейшая, аналитическая информация, много практических советов. Однозначно полезно для всех врачей, не только для реаниматологов».

Спикер напомнила, что сегодня весь мир сталкивается с проблемой резистентности антибиотиков.

«Считаю, что нам нужно везде ограничивать применение антибиотиков, особенно в амбулаторной практике. Как инфекционист, могу сказать, что будущее за бактериофагами. Антибактериальная эра отходит потихоньку назад, по крайней мере, инфекционисты в это верят. Будущее будет за бактериофагами. Сейчас уже ведутся разработки, все больше и больше бактериофагов выпускается к различным возбудителям. Антибиотики вместе с бактериофагами, в комплексе – скорее всего, так и будет выглядеть наше будущее», - сказала врач-инфекционист Таразской городской многопрофильной больницы Елена Пак.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, 26 сентября в Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии будет работать заведующая отделением онкохирургии ЦКБ, врач-онкохирург высшей категории Галия Хорошаш.

27 сентября в городской многопрофильной больнице Тараза примут пациентов врач-уролог высшей категории ЦКБ Шарафутдин Азизов и врач-гинеколог высшей категории Айгуль Турсунова.

С начала года представители Медицинского центра уже посетили Актюбинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Атыраускую, Костанайскую области, а также Шымкент.