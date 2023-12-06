Как правильно эксплуатировать автомобиль на морозе: советы от водителя автохозяйства УДП РК

В некоторых регионах нашей страны зима бывает достаточно суровой. В холодные дни нелегко завести автомашину. В связи с этим водитель автохозяйства Управления делами Президента РК Кайрат Нурмагамбетов поделился советами с корреспондентом агентства Kazinform по уходу и эксплуатации автомобиля в зимнее время.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Как завести машину на морозе. В зимнее время для водителя самое опасное – это холод, когда автомобиль утром не заводится. Прежде чем включить зажигание, отключите все функции: фары, печку, подогрев. Дайте двигателю слегка прокрутиться, пока вы поворачиваете ключ. Но не держите его дольше 10 секунд, так как есть риск сломать стартер. Чтобы сохранить ресурс двигателя, следует просто не повышать обороты выше рекомендуемых производителями авто до достижения рабочей температуры.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Если замерз аккумулятор, то стоит попробовать подзарядить его от аккумулятора в другом автомобиле. Для таких целей необходимо приобрести качественные клеммы.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

В зимнее время стекла автомобиля имеют свойство замерзать. Просушивать салон следует после каждой поездки в морозную погоду, это поможет избежать обмерзания стекол изнутри.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Давление в шинах. При понижении температуры окружающего воздуха снижается и давление в шинах. Поэтому зимой, сменив резину на зимнюю, вам необходимо корректировать давление в шинах. Шины с правильным давлением более безопасны и позволяют экономить топливо.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Дворники. Их нужно заранее протирать «незамерзайкой». Они будут намного эластичнее, что не позволит им растрескаться и повредить стекло. Важно также правильно ставить машину на стояночный тормоз. Следует подождать, пока тормозная система остынет.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Подчеркнем, что у водителя Кайрата Нурмагамбетова 46 лет стажа вождения. Трудовой путь он начал в селе Жарсуат Акмолинской области. Последние 26 лет он работает в автохозяйстве Управления делами Президента РК.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform