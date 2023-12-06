Как правильно эксплуатировать автомобиль на морозе: советы от водителя автохозяйства УДП РК
В некоторых регионах нашей страны зима бывает достаточно суровой. В холодные дни нелегко завести автомашину. В связи с этим водитель автохозяйства Управления делами Президента РК Кайрат Нурмагамбетов поделился советами с корреспондентом агентства Kazinform по уходу и эксплуатации автомобиля в зимнее время.
Как завести машину на морозе. В зимнее время для водителя самое опасное – это холод, когда автомобиль утром не заводится. Прежде чем включить зажигание, отключите все функции: фары, печку, подогрев. Дайте двигателю слегка прокрутиться, пока вы поворачиваете ключ. Но не держите его дольше 10 секунд, так как есть риск сломать стартер. Чтобы сохранить ресурс двигателя, следует просто не повышать обороты выше рекомендуемых производителями авто до достижения рабочей температуры.
Если замерз аккумулятор, то стоит попробовать подзарядить его от аккумулятора в другом автомобиле. Для таких целей необходимо приобрести качественные клеммы.
В зимнее время стекла автомобиля имеют свойство замерзать. Просушивать салон следует после каждой поездки в морозную погоду, это поможет избежать обмерзания стекол изнутри.
Давление в шинах. При понижении температуры окружающего воздуха снижается и давление в шинах. Поэтому зимой, сменив резину на зимнюю, вам необходимо корректировать давление в шинах. Шины с правильным давлением более безопасны и позволяют экономить топливо.
Дворники. Их нужно заранее протирать «незамерзайкой». Они будут намного эластичнее, что не позволит им растрескаться и повредить стекло. Важно также правильно ставить машину на стояночный тормоз. Следует подождать, пока тормозная система остынет.
Подчеркнем, что у водителя Кайрата Нурмагамбетова 46 лет стажа вождения. Трудовой путь он начал в селе Жарсуат Акмолинской области. Последние 26 лет он работает в автохозяйстве Управления делами Президента РК.