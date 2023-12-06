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    17:24, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Как правильно эксплуатировать автомобиль на морозе: советы от водителя автохозяйства УДП РК

    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    В некоторых регионах нашей страны зима бывает достаточно суровой. В холодные дни нелегко завести автомашину. В связи с этим водитель автохозяйства Управления делами Президента РК Кайрат Нурмагамбетов поделился советами с корреспондентом агентства Kazinform по уходу и эксплуатации автомобиля в зимнее время.

    УДП
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Как завести машину на морозе. В зимнее время для водителя самое опасное – это холод, когда автомобиль утром не заводится. Прежде чем включить зажигание, отключите все функции: фары, печку, подогрев. Дайте двигателю слегка прокрутиться, пока вы поворачиваете ключ. Но не держите его дольше 10 секунд, так как есть риск сломать стартер. Чтобы сохранить ресурс двигателя, следует просто не повышать обороты выше рекомендуемых производителями авто до достижения рабочей температуры.

    УДП
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Если замерз аккумулятор, то стоит попробовать подзарядить его от аккумулятора в другом автомобиле. Для таких целей необходимо приобрести качественные клеммы.

    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    В зимнее время стекла автомобиля имеют свойство замерзать. Просушивать салон следует после каждой поездки в морозную погоду, это поможет избежать обмерзания стекол изнутри.

    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Давление в шинах. При понижении температуры окружающего воздуха снижается и давление в шинах. Поэтому зимой, сменив резину на зимнюю, вам необходимо корректировать давление в шинах. Шины с правильным давлением более безопасны и позволяют экономить топливо.

    авто УДП
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Дворники. Их нужно заранее протирать «незамерзайкой». Они будут намного эластичнее, что не позволит им растрескаться и повредить стекло. Важно также правильно ставить машину на стояночный тормоз. Следует подождать, пока тормозная система остынет.

    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Подчеркнем, что у водителя Кайрата Нурмагамбетова 46 лет стажа вождения. Трудовой путь он начал в селе Жарсуат Акмолинской области. Последние 26 лет он работает в автохозяйстве Управления делами Президента РК.

    водитель УДП
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform
    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform
    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform
    как ухаживать за авто зимой
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

     

    Теги:
    Дороги УДП Транспорт Общество Зима
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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