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Как правильно выбрать ранние овощи и фрукты

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 13:40
Как правильно выбрать ранние овощи и фрукты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поздняя весна и лето – пора созревания большинства сельскохозяйственных культур. На рынках – изобилие овощей и фруктов. Однако ранние овощи и фрукты могут привести к серьезным отравлениям. Произойти это может по причине перенасыщения организма пестицидами и нитратами, содержащимися в определенных количествах в овощах, выращенных «в ускоренном режиме», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Недобросовестные производители сознательно превышают допустимые дозы удобрений, в результате получают аппетитные на вид, но не всегда вкусные и еще чаще неполезные плоды. Нитраты, соли азотной кислоты, в организме человека, а порой и просто в холодильнике склонны преобразовываться в нитриты, соли азотистой кислоты, а именно последние невероятно вредны.

Проблема не в наличии нитратов, а в их количестве и концентрации. Небольшое количество нитратов и еще меньшее количество нитритов наш организм сможет в течение короткого времени вывести, но если он ими перенасыщается, это приводит к тяжелым формам отравлений.

Чаще всего повышенное содержание нитратов встречается в свекле, кабачках, капусте, зелени, редиске, арбузах и дынях. Особенно осторожными нужно быть с ранними овощами и фруктами.

Арбузы и дыни появляются на прилавках уже в июне, и этим они наиболее опасны – вероятность отравления нитратами предельно велика! Даже самые «быстрые» сорта начинают созревать только к концу июля. Наиболее благоприятная пора употребления хороших арбузов и дынь – это с конца августа по октябрь включительно.

Первые признаки отравления: повышенная утомляемость, сильная головная боль, тошнота, рвота и диарея, в некоторых случаях возможна температура, судороги и ломота в суставах. Для проведения своевременного лечения необходимо обратиться к врачу.

Несколько простых советов помогут минимизировать содержание нитратов и приготовить безопасное блюдо.

- не покупайте овощи и фрукты в стихийно организованных местах;

- воздержитесь от покупки ранних овощей;

- требуйте документы, подтверждающие безопасность приобретаемой продукции;

- очищайте овощи и фрукты от кожуры, корней (овощи), стеблей (петрушка, укроп, сельдерей, капуста), чтобы уменьшить потребляемую дозу нитратов.

Хорошо «вымывает» нитраты из корнеплодов и листьев замачивание на час или два в воде. Самый эффективный способ приготовления плодов с точки зрения снижения количества нитратов – варка.


Минздрав РК   Здравоохранение  
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