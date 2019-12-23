Как правильно выбрать детский новогодний костюм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рекомендации по выбору детских новогодних костюмов дали в Комитете контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Новогодний наряд для ребенка должен не только радовать детей, но и быть безопасным.

Одежда, обувь, головные уборы, предлагаемые как карнавальные костюмы, в первую очередь должны выполнять все присущие им функции.

Новогодний наряд должен быть удобным, не вызывать перегрева и переохлаждения, натирания, сдавливания. Материал, используемый для изготовления наряда, должен быть безопасен. Желательно, чтобы он содержал минимум синтетики или имел натуральную подкладку. Если подкладка отсутствует, под костюм следует надевать белье из хлопчатобумажного трикотажа. Это позволит избежать дискомфорта при контакте с кожей ребенка.

Качественный карнавальный костюм, в том числе маска, не должны иметь посторонний неприятный химический запах, а также оставлять следы краски, блёстков.

Перед покупкой потрите поверхность костюма белой тканью. Если остаются следы красителя, изделие имеет резкий запах, липкую поверхность, конструктивные особенности, влияющие на безопасность, удобство носки (очень высокие каблуки, маленький разрез для глаз, отсутствие отверстий для носа или рта, острые колющие, режущие элементы) - то лучше отказаться от покупки.

Немаловажным критерием в выборе новогоднего костюма для ребенка будет также качество пошива и надежность фурнитуры. Швы должны быть ровными, резинки и застежки, которые соприкасаются с телом, для предотвращения натирания защищены внутренней планкой. Пуговицы и аксессуары, украшения должны быть хорошо закреплены на костюме.

Обязательно обращайте внимание на наличие маркировки, в которой должна быть отражена вся информация об изделии: наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, наименование и вид (назначение) изделия, дата изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья, символы по уходу и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости), размер изделия, при использовании меха - вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный).

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товаросопроводительной документацией на продукцию, подтверждающей ее безопасность (сертификат соответствия, декларация о соответствии). Эти документы должны быть заверены печатью.,

Кроме того, в рамках осуществляемого мониторинга безопасности продукции за 11 месяцев 2019 года закуплено и исследовано 1545 образцов одежды и обуви для детей и подростков, из них несоответствующими требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» выявлено 889 образцов, что составляет 57,5%.

Из них, продукция государств-членов ЕАЭС – 253 (16,4%), других стран – 611 (39,5%), отечественных - 25 (1,6%). Основными нарушениями являются: несоблюдение правил маркировки – 89%, несоответствие требованиям безопасности – 11%.

По всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан, с обязательным разъяснением порядка его устранения.