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    17:07, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Как правильно применять вакцину от коронавируса, сообщили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК озвучили рекомендации по применению вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством выработаны следующие рекомендации по применению вакцины: вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 21 день - компонентом II в дозе 0,5 мл», - пояснил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    При этом, как отметил представитель Минздрава, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21-й день (выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 7 последующих дней. Рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации.

    Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата!

    Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения в дельтовидную мышцу - препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.

    Перед проведением вакцинации флакон с вакциной выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания (ориентировочное время размораживания флакона с 3 мл может составить 3-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды). Остаток включений льда во флаконе не допускается.

    Используя саморазрушающийся одноразовый шприц с иглой, отбирают дозу 0,5 мл для введения прививаемому.

    Допускается хранение и использование размороженного флакона по 3 мл (5 доз) не более двух часов при комнатной температуре; повторное замораживание флакона с раствором вакцины не допускается.

    К использованию непригоден препарат с нарушенной целостностью и/или маркировкой флакона, при изменении физических свойств (мутность, окрашивание), неправильном хранении и/или с истекшим сроком годности.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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