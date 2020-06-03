Как правильно переносить летний зной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что календарное лето только наступило, жители столицы не раз попадали под лучи палящего солнца. Столбики термометров стабильно показывают температуру выше 30 °С, и впереди еще три месяца самого жаркого сезона. Как уберечься от жары и сохранить не только здоровье, но и работоспособность? Об этом официальному сайту акимата рассказала руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита городской поликлиники № 11 Марией Акименко, передает МИА «Казинформ».

По ее словам, самое главное – избегать долгого пребывания на открытом солнце.

«Если есть возможность укрыться в тени — укройтесь. В жару нужно носить правильную одежду. Идеально, чтобы она была свободного кроя и закрывала все тело. Шорты и майка – это, конечно, хорошо, но для долгого пребывания на солнце не подходят. Большие открытые участки тела могут спровоцировать не только тепловой или солнечный удар, но и ожог», – говорит М.Акименко.

Особенно в жару нужно беречь голову.

«Панамы, шляпы и кепки светлых расцветок будут в самый раз. Конечно же, нужно много пить. И не обязательно воду. Хорошо спасают от обезвоживания несладкие соки, отвары шиповника, липы или чабреца, вода с лимоном, компоты. Так как с потом выходят соли, в жару хорошо утолять жажду негазированной минеральной водой и изотониками, которые восстановят водно-солевой баланс. Избегайте алкоголя, он только усилит обезвоживание», – отмечает специалист.

Рекомендуется отказаться от курения, так как оно ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, препятствует снабжению крови кислородом и сгущает ее.

«Может помочь точечная криотерапия – прикладывание холодных предметов к лимфоузлам, кистям рук и за ушами», – поясняет М.Акименко.

Также в жару следует избегать тяжелой пищи, жареного, жирного мяса, соленого. Соль задерживает воду в организме и ухудшает теплоотдачу. Лучше употреблять больше свежих фруктов и овощей, понемногу, но часто, примерно 5-6 раз в день.