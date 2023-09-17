Как правильно отмечать день рождения, чтобы быть удачливым и счастливым

День рождения – особый день в жизни каждого человека, ведь именно тогда закладываются будущие успех и благополучие. Отмечаем мы его не только по традиции, но и потому, что в день рождения завершается годичный цикл развития человека. Известный нумеролог и психолог Айсулу Ахимова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», о том, что важно знать о периодах до и после наступления главного для человека дня года.

«Толкований этого праздника достаточно много, но есть несколько важных нюансов. Прежде всего они связаны с периодами перед и сразу после дня рождения, которые считаются в некотором смысле сакральными», - поделилась Айсулу Ахимова.

По словам нумеролога, как правило, за две недели до дня рождения человек может ощущать общий спад энергии. Это может выражаться в общем ухудшении самочувствия, некоторой эмоциональной подавленности.

«Поэтому в этот период не стоит полагаться на интуицию. В уходящий месяц нового личного года лучше замедлиться и даже кое-что поставить на паузу. В этот период не стоит принимать судьбоносных решений, по возможности избегать любых хирургических вмешательств и серьезных инвазивных процедур, нужно быть осмотрительнее на дорогах, за рулем и занимаясь травмоопасными видами спорта. В целом, лучше снизить нагрузку на тело, особенно на позвоночник», - советует Айсулу Ахимова.

Под водить итоги уходящего личного года перед днем рождения тоже стоит корректно и правильно.

«Похвалите себя за достижения и успехи в уходящем году. Выпишите в се, что мешает сейчас и над чем вы бы хотели поработать в будущем. В эти дня также хорошо избавляться от вредных привычек, заниматься очищением организма от шлаков и токсинов, и даже голодать. Либо устроить небольшой пост или аскузу», - добавляет нумеролог.

Айсулу Ахимова также советует обратить внимание на гардероб и убрать в сторону все ненужное.

За 13 дней до своего дня рождения приветствуется все, что связано с благотворительностью, пожертвованиями, социальными акциями добра и волонтерской деятельностью.

«Отмечать дни рождения или нет – личное дело каждого, но есть определенные годы, когда пышно многолюдно лучше свой год не встречать. Речь идет о переходных годах 12-летнего цикла (мушел жас) – 33-, 40-летии и периодах сильного минуса, ноля и спада. Мушел жас 33-,40-летие – это переломные моменты в жизни человека, которые считаются критическими. Эти периоды жизни даны для духовного роста и внутреннего развития. В это время хорошо ездить в паломнические поездки, уделять больше внимания обучению и саморазвитию. В меньшей мере в эти периоды стоит менять машины и внешние блага. В эти переходные периоды жизни важно быть особенно внимательными к собственным поступкам. Рекомендуется проявлять больше внимания и сострадания к окружающим», - поясняет Айсулу Ахимова.

При подсчете мушел жас, который приходится на 13,25, 37, 49, 61 и 73 года, по словам нумеролога, нужно помнить, что отсчет по тенгрианскому календарю шел с 22 марта. Поэтому для рожденных в январе или феврале мушел жас начнется только после дня весеннего равноденствия.

«Если вы все же решили собрать гостей по случаю своего дня рождения в оду из переходных дат 12-летнего цикла или 33-, 490-летия, сделайте это через несколько дней после вашей даты. А лучшее вообще найти другой повод, чтобы пообщаться с близкими и друзьями. Подарки и тосты в такие даты лучше исключить», - добавляет нумеролог.

Айсулу Ахимова рекомендует не надевать в день рождения черное. Лучше всего, если это будет одежда вашего цвета по нумерологии. Свой день наступившего личного года хорошо встретить в новом белье. Не стоит начинать празднование раньше своего часа рождения. То есть если вы родились вечером в 22.30, то лучше провести торжество на следующий день.

«12-дневный период после дня рождения также сакрален и его важно провести на максимально положительных эмоциях. Таким образом вы заложите программу на свой будущий год. Главное, подходите ко всему осмысленно и осознанно, обязательно загадывайте желания и формируйте новые цели», - резюмировала Айсулу Ахимова.