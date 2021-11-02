Как правильно оказать психологическую поддержку детям и подросткам с хроническими заболеваниями, изучают соцработники Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты сферы социальной защиты и здравоохранения по оказанию услуг психосоциального сопровождения изучают переход детей с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями (ДЦП, аутизм, сахарный диабет) во взрослую службу по достижении 18 лет для повышения качества услуг и предотвращения выпадения подростков с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями (ДЦП, аутизм, сахарный диабет). Об этом передает МИА «Казинформ».

Обучение проходит в рамках сотрудничества Министерства труда и социальной защиты населения РК и ЮНИСЕФ по реализации проекта «Развитие психосоциальной поддержки и адаптации детей и подростков, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, и их родителей в Республике Казахстан». В тренингах в онлайн-формате приняли участие более 250 специалистов из разных регионов страны.

Согласно международным исследованиям в области ВИЧ/СПИД, на благополучие детей и подростков, живущих с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями, огромное влияние оказывают социальные факторы. В 2020 году была проведена оценка потребностей таких подростков и выявлена важность их психосоциального сопровождения командой специалистов: врач, медицинская сестра, психолог и социальный работник.

«Благодаря достижениям современной науки, такие заболевания как сахарный диабет I типа, ВИЧ-инфекция, перешли из ряда смертельных в разряд хронических управляемых заболевании, т.е. человек на протяжении всей своей жизни придерживается определенного лечебного режима. Для ребенка, конечно, лечение, его диагноз, занимает большую часть жизни, но это не вся его жизнь. Для успешной адаптации в обществе, ему нужно определенное психосоциальное сопровождение», - сказала к.м.н., врач-инфекционист высшей категории, клинический специалист ICAP при Колумбийском университете Гулжахан Ахметова.

Тренерским составом были разработаны рекомендации – стандарты психо-эмоциональной поддержки для специалистов, работающих с детьми, которые включили в себя образовательные программы по ВИЧ, работу в школах и т.д. Одним из стандартов стал переход из детской службы во взрослую. Как рассказала врач-инфекционист, в подростковом возрасте ребенок часто замыкается, резко ухудшается эффективность лечения, возникают протестные настроения и иногда такие последствия становятся драматичными.

«Правильно проведенный переход подростка из педиатрического отделения во «взрослое» является одним из важных факторов сохранения здоровья подростка (молодого человека) на максимально длительное время, высокого качества жизни и успешной адаптации к социальной общественной жизни», - говорит Алевтина Кужелева, заместитель главного врача реабилитационного центра «Мать и дитя» г. Шымкент.

Кроме теоретических знаний, социальные работники разбирают личные ситуационные кейсы, связанные с работой в семье, где есть ребенок с хроническим заболеванием. Так, при помощи разных интерактивных методик тренера оказывают супервизию в решении вопроса. По словам Гулжахан Ахметовой, сочетание теории и практики поможет специалисту вооружиться необходимыми инструментами для решения сложных кейсов.

«Процесс перехода во взрослую жизнь для детей, их родителей и нас не прост, потому что мы должны подготовить подростков так, чтобы они могли с ответственностью относиться к своему здоровью и жизни. Основная работа состоит в том, что с 14 лет мы готовим детей: объясняем, что такое ВИЧ-инфекция, на что влияет, пути передачи и т.д. Обязательно затрагиваем вопросы сексуального здоровья. Не всегда подростки готовы к переходу. На своем опыте могу сказать, что если до 18 у них нет страха, то ближе к 18 годам, подростки сама записываются на прием и активно приходят», - говорит психолог центра «Мать и дитя» Мадина Аманова.

Основные вопросы, с которыми приходят за помощью к психологу – это вопросы взросления, молодые люди приходят со своими парнями/девушками, чтобы им объяснили, что такое ВИЧ-инфекция более ясно и точно, безболезненно переносили дискриминацию в отношении инфекционного заболевания и т.д.

По словам преподавателя кафедры социологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, учредителя РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Аягоз Аубакировой, совместная работа команды позволяет оценить медицинские, психологические, социальные риски, разработать эффективный план комплексного сопровождения детей с хроническими заболеваниями.

«Проводимые интервенции и своевременное решение проблем немедицинского характера помогают в формировании устойчивости семьи и оказывают наибольший эффект для здоровья детей и подростков, а также успешной интеграции их в общество», - заключила преподаватель кафедры социологии.

По итогам тренинга специалисты повысят свои базовые знания об особенностях медико-социального сопровождения детей с хроническими заболеваниями; базовые компетенции специалиста, работающего с детьми с хроническими заболеваниями и их семьями; медико-социальную поддержку подростков с хроническими заболеваниями и их семей и коммуникацию при вовлечении мультидисциплинарной команды специалистов.

«Каждый ребенок имеет право на высокое качество жизни. Особое внимание должно уделяться уязвимым детям, детям, страдающим хроническими заболеваниями. В таких случаях важно обеспечить неизменно высокий уровень медико-социальной помощи, непрерывность динамического наблюдения и эффективного лечения», - отмечает Нодар Каримов, координатор программ ЮНИСЕФ в Казахстане.