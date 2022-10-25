Как правильно наблюдать за солнечным затмением – астроном-любитель Артур Гайдук

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы уже сегодня увидят солнечное затмение. Частичное солнечное затмение будет видно на всей территории страны. В этой связи корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с астрономом-любителем, основателем Школы астрономии в Астане Артуром Гайдук о том, как правильно наблюдать за солнечным затмением, какие меры предосторожности следует соблюдать и много ли в нашей стране тех, кто увлекается звездным небом.

«Солнечные затмения также как и лунные происходят два раза в год. Лунные затмения видны чаще, а солнечные затмения видны реже, особенно в определенных частях Света или определенных странах. Поэтому нам сегодня с вами повезло, потому что на всей территории Казахстана будет отлично видно солнечное затмение. Солнце закроется не полностью, лишь частично. Довольно большая часть Солнца, почти 80%, будет скрыта за Луной. Если вы располагаете определенными приборами для наблюдения, в принципе, хорошо сможете понаблюдать за этим явлением», - рассказал астроном-любитель.

По его словам, солнечное затмение произойдет в период с 16:00 до 18:00 вечера. Оно начнется в начале 17:00 часов. Максимальная фаза затмения произойдет в 17:17 по столичному времени – в это время будет закрыто около 80% Солнца. Закат произойдет в 18:00 вечера. Во время заката Солнце также будет в активной фазе затмения.

В ходе беседы Артур Гайдук объяснил, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы наблюдать за этим удивительным явлением. По словам астронома-любителя, не стоит наблюдать за солнечным затмением невооруженным глазом. Нельзя смотреть прямо на Солнце.

Астроном-любитель выделил три способа наблюдения за затмением. Первый - с помощью солнечных очков. Речь идет не о простых солнцезащитных очках, потому что простые очки не защищают нас от ультрафиолетового и другого солнечного излучения. Они просто затемняют нам вид. Существуют специальные солнечные очки, также как и специальная солнечная пленка, которые позволяют прямо смотреть на Солнце без вреда для глаз. На крайний случай можно использовать сварочную маску, которую используют рабочие при сварке. Тогда маска будет защищать от яркого света.

«Второй вариант наблюдения – наблюдение через проекции. То есть, можно спроецировать изображение солнца. Есть камера-обскура, проекцию также можно создать с помощью оптических приборов или двух листочков бумаги. В одном листочке делаете маленькую дырочку, а второй листочек бумаги ставите подальше от первого. Через эту дырочку попадает солнечный свет и проекция солнца попадает на второй экран. Так мы видим, что часть Солнца закрыта. Это называется проекция», - рассказал астроном-любитель.

Простой проекцией для наблюдения может послужить обычный дуршлаг. Этот метод подойдет для наблюдения за затмением в домашних условиях. Нужно поставить дуршлаг перед Солнцем. Так солнце будет отбрасывать через эти дырочки тень, а через эту тень можно увидеть затмение. На Солнце нельзя смотреть прямо. На Солнце можно прямо смотреть только при наличии телескопа или бинокля со специальными солнечными фильтрами.

«Это специальная астрономическая пленка, которая создается учеными-разработчиками. Она отрезает 99% видимого солнечного света и не позволяет проникать в наш глаз другому излучению. Она безопасна для прямых наблюдений Солнца, а телескоп и бинокль могут в сотни раз увеличить изображение, при этом увеличив его яркость. Поэтому эти специальные пленки позволяют безопасно наблюдать за затмением», - отметил Артур Гайдук.

Таким образом, нельзя смотреть на Солнце прямо, даже если оно находится в фазе затмения. Категорически нельзя использовать оптические приборы. Не рекомендуется смотреть на затмение в простых солнцезащитных очках, использовать рентгеновские снимки, дискеты, компактные снимки или закопченное стекло. Эти вещи также пропускают невидимые излучения от Солнца в других диапазонах.

Артур Гайдук с детства увлекается астрономией.

«Это мое хобби. Шесть лет назад создал проект astro_astana. Решил проводить астрономические экскурсии. Тогда я приобрел телескоп, и мне захотелось поделиться с близкими и друзьями тем, что увидел в телескопе. Им очень понравилось. Тем самым, мое увлечение переросло в астрономические экскурсии. Я провожу экскурсии по звездному небу со своими телескопами за городом. Собираю небольшую группу. Знакомлю их со звездным небом, созвездием, планетами. Так родился проект astro_astana. Четыре года назад начал преподавать детям. Прошел специальный курс по астрономии в МГУ. Много читаю об астрономии. Так создал свой авторский курс для обучения детей 6-12 лет. У нас занятия проходят активно: есть и игры, задания, демонстрации, наглядные пособия. Самое главное – мы смотрим с родителями и с детьми на Луну, планеты, даже на Солнце. Мои уроки носят практический характер», - поделился астроном-любитель.

Тех, кто увлекается звездным небом также как Артур, немало в Казахстане. Так появился клуб астрономов-любителей. По его словам, это специфическое хобби, которое требует вложений.

«Мы общаемся, обмениваемся опытом и раз в год, когда позволяет погода и находится время, мы можем собраться все вместе и в дружеской компании понаблюдать за звездным небом, поговорить, отдохнуть. Это событие называется Астрослетом астрономов-любителей. Мы встречаемся каждый год в очень отдаленных от города местах, потому что в городе не видны Млечный путь, звезды, мешает световое загрязнение. Поэтому для таких мероприятий собираемся за 100-150 км от крупных населенных пунктов в степи, там, где темное небо. Это и есть Астрослет астрономов-любителей», - добавил Артур Гайдук.