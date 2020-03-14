Как правильно мыть руки, показала ведущий инфекционист Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева показала, как нужно мыть руки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео. на котором Динагуль Баешева учит, как мыть руки правильно, опубликовано в Telegram телеканала Qazaqstan.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в нашей стране выросло до шести.

Ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о двух заразившихся коронавирусной инфекцией, которые прилетели в Алматы из Германии 9 и 12 марта. Затем стало известно о третьем случае: заразившаяся женщина прибыла 12 марта из Милана, Италия, в Нур-Султан. Четвертый заразившийся, 1976 года рождения, прибыл в республику самолетом из Германии, помещен для лечения в стационар.

Сегодня стало известно, что выявлены два новых случая: один в Алматы и один в Нур-Султане.



