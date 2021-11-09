Как позитивная динамика на рынке нефти влияет на курс тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на нефть остается одним из основных макрофакторов для курса тенге, так как именно от цены на нефть зависит объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. О том, как позитивная динамика на рынке нефти влияет на курс тенге и как ситуация на внешних рынках воздействует на национальную валюту, рассказала заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

По словам Алии Молдабековой, есть много других составляющих, как внутренних, так и внешних, которые влияют на курсообразование, и эта ситуация характерна для валют всех рынков, как развитых, так и развивающихся.

«Во-первых, рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса продолжает оказывать постоянное давление на курс тенге. Поэтому, несмотря на рост валютной выручки экспортеров в результате ралли на рынке нефти, наблюдаемый рост спроса на иностранную валюту не дает тенге укрепляться. Более того, из-за роста импорта потребительских товаров текущий счет платежного баланса остается в дефиците», - говорит А. Молдабекова.

Наглядным примером роста спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения является увеличение импорта российских товаров. По результатам II квартала текущего года импорт из России достиг 4,2 млрд долларов США, увеличившись на 36,1% по сравнению со II кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в I квартале текущего года составлял 2,4%. Таким образом, повышенный внутренний спрос на товары из РФ ведет к ослаблению обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. В октябре текущего года курс тенге к рублю ослаб с 5,85 до 6,05 тенге за рубль, или на 3,4%.

«Во-вторых, в условиях свободного плавания тенге напрямую реагирует на глобальные тренды. Укрепление доллара США на фоне сворачивания программ количественного смягчения и ожиданий рынка по повышению ставки Fed в 2022 году создает негативный сентимент среди инвесторов по отношению к развивающимся рынкам.

В-третьих, слабая связь между ростом цен на сырьевые товары в текущем году и динамикой валют сырьевых экономик наблюдалась в глобальном контексте. Канадский доллар, норвежская крона, российский рубль, несмотря на двузначный рост нефти с начала года, не смогли продемонстрировать сопоставимое укрепление. Некоторые аналитики связывают данную ситуацию не только с глобальным укреплением доллара США, а еще и с отсутствием уверенности в долгосрочном росте цен на нефть. По их мнению, это связано с временным характером наблюдаемого энергетического кризиса, а также с потенциальным наращиваем добычи со стороны ОПЕК+», - поясняет спикер.

Вследствие чего, несмотря на рост цен на нефть, национальная валюта за месяц ослабла на 0,3%, до 427,15 тенге за доллар США.

Национальный банк не проводил валютные интервенции. Поддержку тенге оказывали операции по конвертации средств Нацфонда в объеме 988 млн долларов США для осуществления трансфертов в бюджет и обязательные продажи со стороны субъектов квазигосударственного сектора в размере 208 млн долларов США.

Вместе с тем повышение базовой ставки до 9,75% сохраняет привлекательность долговых инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК в октябре на 75 млрд до 863 млрд (рост с начала года – 433 млрд). Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса.

С начала ноября на фоне снижения цен на нефть курс тенге ослаб на 0,5%, до 429,20.

О перспективах развития ситуации на внешних рынках в ближайшее время и их возможном влиянии на тенге

Как отмечает Алия Молдабекова, финансовые рынки в настоящее время наиболее подвержены изменениям в риторике в самой монетарной политике ведущих мировых центральных банков. Так, участники финансового рынка закладывают более высокие инфляционные ожидания и более ранее повышение ключевых ставок. Начало цикла повышения ставок в США, Канаде, Австралии и Великобритании ожидается уже в 2022 году.

«Начало цикла повышения ставок развитыми странами в ответ на ожидания роста инфляции создает риски оттока капитала из развивающихся рынков. Валюты развивающихся стран находятся под давлением на фоне продолжающегося укрепления доллара США и роста доходностей ГЦБ развитых стран. При этом монетарная политика ФРС США имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на стоимость активов ЕМ.

Некоторые аналитики также обеспокоены рисками стагфляции в мире – экономического спада, сопровождающегося ростом инфляции. В условиях роста инфляционных ожиданий темпы ужесточения монетарной политики могут снизить деловую активность и вследствие этого снизить темпы экономического роста. В связи с чем действия регуляторов должны быть направлены не только на снижение инфляционных рисков, но и на недопущение замедления экономического роста», - говорит заместитель председателя Национального Банка.

Более устойчивый рост цен на нефть является положительным фактором для тенге. Несмотря на сохранение позитивного прогноза по динамике цен на нефть до конца года, ожидается сокращение дефицита на рынке нефти в 2022 году. Более того, волатильность цен на нефть сохраняется ввиду потенциального увеличения добычи ОПЕК+ в случае удовлетворения призывов президента США, дальнейшего сближения позиций США и Ирана и снятия санкций по экспорту нефти, ухудшения эпидемиологической ситуации и других факторов.

В целом продолжение роста цен на нефть, а также предстоящие крупные налоговые выплаты ноября создают поддержку тенге в ближайшей перспективе. Однако устойчивый спрос на иностранную валюту и волатильность на внешних рынках способны нивелировать данный эффект.