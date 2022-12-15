Как появился тенге – воспоминания британских специалистов

15 Декабря 2022, 14:15

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – После обретения Казахстаном независимости возникла необходимость в создании национальной валюты. После изучения опыта ряда стран специалисты выбрали для оказания помощи в этом небольшую британскую компанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«De La Rue» – компания, имеющая 400-летнюю историю, напечатавшая банкноты для более, чем 140 стран. Кроме денег, здесь изготавливают паспорта, водительские удостоверения и банковское оборудование. Сотрудники, знающие историю создания казахстанского тенге, до сих пор работают в компании. Один из них – Крис Мэтьюс, студийный менеджер. Он 30 лет назад занимался разработкой дизайна тенге, совместно с казахстанскими специалистами.

«Это первый комплект банкнот, который мы разработали для Казахстана. Я помогал рисовать портрет Абая. Этой работой я горжусь особенно. Вообще, казахстанские дизайнеры приехали в Англию с очень сильными идеями. Мы им только помогли. Ваши дизайнеры максимально постарались показать на банкнотах казахскую культуру и историю», – говорит Крис Мэтьюс.

Сотрудники компании считают, что дизайн первых тенге ни в чем не уступал дизайну английского фунта стерлингов. Кроме того, они соответствовали мировым стандартам. Они отличались 18 знаками для защиты от подделки.

«Это первый казахский тенге, который я увидел. По цвету он был похож на английские 5 фунтов. По краю есть нить, защищающая банкноту от подделки, и это в то время считалось новой технологией. Изображения второго комплекта были сделаны с использованием защитной нити. Отлично донесен современный облик Казахстана и его природа», – говорит межрегиональный директор компании «De La Rue» Дамиан Витковски.

Национальная валюта была введена в условиях строгой секретности. Для выполнения операции была создана очень ограниченная группа из особо ответственных людей. После изготовления мешки с деньгами были доставлены самолетами Ил-76 из Лондона в Алматы. После этого тенге были распространены в областных центрах Казахстана. В документах, выданных экипажам самолетов, было написано «оборудование для строящейся резиденции Президента».

«В таких ситуациях всегда сохраняется строгая секретность. Например, для утверждения нового дизайна мы не могли отправить бумажные деньги с коммерческим курьером. Безусловно, даже когда мы доставляли их сами, в аэропорту было страшно. Таким мерам безопасности придавалось большое значение, чтобы информация о тенге не попала в чужие руки», – рассказывает представитель компании «De La Rue» по связям с Казахстаном Дебора Смит.

Затем возникла необходимость печатать деньги в Казахстане. В 1993 году в Алматы началось строительство монетного двора, оборудование поставила компания «De La Rue». Так Казахстан взошел еще на одну важную ступень независимости – стал государством, обладающим собственной национальной валютой.