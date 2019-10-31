Как повысить зарплаты госслужащим в два раза, рассказал Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев затронул тему взаимосвязи уровня заработных плат и коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из ключевых факторов повышения качества жизни и доходов граждан является формирование профессионального, эффективного и свободного от коррупции государственного аппарата. Между тем, текущая зарплата госслужащего на исполнительской должности со стажем работы более 20 лет в госорганах, не перешедших на новую систему оплаты труда, ниже среднего показателя по стране», - сказал Алик Шпекбаев на заседании коллегии Агентства.

По его словам, несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышение открытости и прозрачности деятельности государственных органов комплексные превентивные карательные меры нынешний уровень зарплат госслужащих серьезно тормозит процесс противодействия коррупции.

«Еще раз напомню, что в странах с низким уровнем коррупции, таких как Сингапур, Гонконг, в Европе, именно радикальное повышение зарплат стало базовым условием искоренения коррупции и обеспечивают приток в госаппарат высокопрофессиональных кадров. Возвращаясь к реалиям Казахстана отмечу, что за последние 5 лет 75% привлеченных за коррупцию – это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. В этой связи видится вполне справедливым общественное мнение о том, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты от нужды и откровенной безысходности», - заявил спикер.

При этом, как отметил глава Антикоррупционной службы, очевидно, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет.

«Необходима комплексная оптимизация госорганов и подведомственных организаций. Правовая основа для этого создана: первые руководители могут самостоятельно выбирать штатную численность и организационную структуру госоргана. А сэкономленные средства остаются в их распоряжении для повышения зарплат. Резервы в госорганах есть, поэтому увеличить зарплату госслужащим как минимум в два раза вполне реально», - заключил А. Шпекбаев.