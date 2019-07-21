Как повысить качество медуслуг, рассказал глава ФСМС Айбатыр Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов прокомментировал поручение Президента РК в части внедрения медицинского страхования на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства обратил внимание на вопросы здравоохранения и дал конкретные поручения. Президент отметил важность разъяснения населению целей происходящих в стране реформ, в первую очередь, это внедрение медицинского страхования, знание своих прав в получении бесплатного лечения, перечня услуг, входящих в пакеты гарантированного объема медпомощи и обязательного медстрахования, а также лекарственного обеспечения», - сказал Айбатыр Жумагулов корреспонденту агентства.

По его словам, качественные медицинские услуги в полном объеме должны быть доступны всем гражданам, независимо от места проживания.

«В этом направлении Министерство здравоохранения и Фонд медстрахования ведут работы по повышению доступности медицины. Фонд закупает медицинскую помощь в интересах граждан и для граждан. Поэтому, для нас очень важна оценка результатов работы поставщиков, оценка качества медуслуг, и она, естественно, будет осуществляться фондом в рамках мониторинга договорных обязательств поставщиков», - добавил глава ФСМС.

Как отметил Айбатыр Жумагулов, Фонд уделяет большое значение формированию обратной связи от самих потребителей медицинских услуг. Кроме того, по информации председателя ФСМС, планируется составить рейтинги поставщиков медуслуг.

«Только таким образом мы сможем повысить качество закупаемых медицинских услуг. В будущем мы планируем составлять рейтинги поставщиков медицинских услуг, чтобы граждане могли видеть, какие организации какие услуги предоставляют и насколько они качественные», - проинформировал председатель правления ФСМС.