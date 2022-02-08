Как повысить эффективность госрасходов, рассказал экономист
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов поделился экспертным мнением касательно поручения Главы государства в части повышения эффективности планирования бюджетных расходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всегда существовал инструментарий для решения этого вопроса, такой как Счетный комитет и другие контрольные органы. Думаю, эту инициативу было бы логично связывать с другими идеями Президента в первую очередь в части квазигоссектора, где существует опыт всевозможных посреднических компаний и операций, когда крупные подряды уходят субподрядчикам, затем суб-субподрядчикам. В результате возникают избыточные звенья в расходовании бюджетных денег, которые надо бы удалить. Тогда повысится эффективность бюджетных расходов», - сказал Вячеслав Додонов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.
Он также прокомментировал и другое поручение Главы государства.
«Эта инициатива Главы государства в первую очередь направлена на исправление этих диспропорций доходов, распределения активов, национального богатства, которые формировались в последнее время. Инициатива направлена на то, чтобы при помощи Фонда компенсировать эти искажения неналоговыми путями», - заключил эксперт.
Напомним, Глава государства поручил разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.
Президент подчеркнул, что формирование фонда «Қазақстан халқына» должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии.
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