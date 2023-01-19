Как повысить доходы сельчан - опытом Жамбылской области поделился депутат

19 Января 2023, 12:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Абдалы Нуралиев поделился итогами работы пилотного проекта «Повышение доходов населения жителей Жамбылской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Абдалы Нуралиева, проект позволяет повысить эффективность использования земельных участков, продуктивность домашнего скота и птицы, нацелен на более рациональное использование земельных участков рядом с селами, что позволяет улучшить ситуацию с кормами и пастбищами. Кроме того, в рамках проекта возможно и финансирование бизнес-инициатив сельчан.

«По результатам работы пилотного проекта появилось 2 282 индивидуальных предпринимателя, с учетом открытия 589 рабочих мест, безработных стало меньше на 194 человека, а количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось до 1 058 семей или на 65%. Кроме того, в рамках проекта увеличилось поголовье скота и выросли объемы производства мяса», - сказал сенатор, озвучивая свой депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК.

Как подчеркнул Абдалы Нуралиев, проект доказал свою эффективность, и получил высокую оценку со стороны экспертов министерств сельского хозяйства, труда и соцзащиты населения, национальной экономики, а также палаты предпринимателей «Атамекен».

«Проект основан на поддержке личных подсобных хозяйств. Для вовлечения в рамках пилотного проекта еще 4000 проектов в 40 сельских округах, дополнительно требуется 20 млрд тенге. С учетом вышеизложенного в рамках бюджетной программы «Предоставление микрокредитов сельскому населению на масштабирование проекта по повышению доходов сельского населения» просим поспособствовать выделению из республиканского бюджета указанной суммы», - предложил Абдалы Нуралиев.