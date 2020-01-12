Как повысить благосостояние женщин на селе - эксперт

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председатель Совета деловых женщин Актюбинской области Кульпаршин Айдарханова рассказала о том, как можно повысить благосостояние и качество жизни на селе через развитие и поддержку женского предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Кульпаршин Алпысбаевна, расскажите, как можно помочь развитию женского предпринимательства, особенно на селе?

- Не секрет, что в сельской местности несколько труднее активизировать население и начать предпринимательскую деятельность. Но благодаря различным мероприятиям, тренингам, семинарам, выставкам, многочисленным выездным мастер-классам в аульных округах нам удалось выявить потенциал сельских женщин в бизнесе.

Задача совета деловых женщин не только раскрыть потенциал уже состоявшихся бизнес леди, но и вдохновить людей в глубинке. Это значит повышение благосостояния и качества жизни на селе через развитие женского предпринимательства, участие женщин в решении социальных проблем общества, создание равных возможностей для ведения бизнеса для сельских женщин на пути к общему социально-экономическому росту региона.

К примеру, молодая женщина, мастерица из Байганинского района недавно провела выставку в Актобе. Работы достойные. Наша задача - показать возможности женщины в развитии туристической отрасли, помочь монетизировать ее творчество. Во многих странах, где мне пришлось побывать, народные ремесла приносят художнику прибыль. Главное «вкусно» подать и сохранить качество и самобытность.

Я рада, что Совет деловых женщин Казахстана провел масштабный проект «ALTYN OIMAQ». Сколько новых имен дизайнеров открылось стране. Это перспектива развития легкой промышленности страны. Среди тех, кого в этом проекте увидели, актюбинки Айгерим Мураткызы и Радина Батпенова.

- Как начать свое дело, например, если человек безработный?

- Если человек не имеет капитала и работы, нужно начать с того, что он умеет делать – например, шить. С прошлого года активисты нашего совета начали цикл встреч с безработными женщинами, которых мы обучали на базе учебно-производственного комбината «Үміт», созданного при ТОО «Глобал-Спецодежда».

Серия лекций была призвана помочь женщинам, которые мечтают начать собственное дело и монетизировать свое хобби. В образовательную программу включили элементы вовлечения женщин в создание собственного бизнеса и рабочих мест.

Мероприятия с целью привлечения женщин к бизнесу проводятся на постоянной основе. И нужно отметить, что члены СДЖ подходят к этому весьма творчески.

К примеру, Марина Деркач проводит салонные вечера, сочетая работу с предпринимателями и художниками. Надежда Шабаева обучает основам швейного дела воспитанников Центра «Мейiрiм», несколько девушек за счет компании обучились вышивке и дизайну. Малика Дюйсенбаева является наставником начинающих хозяек ателье.

- Как развивается женский бизнес в регионе?

- Я уже много лет в бизнесе. Как и каждый предприниматель, испытала все взлеты и падения. И мое мнение - сегодня инструментов поддержки бизнеса гораздо больше, чем раньше.

Однако никто на блюдечке с голубой каемочкой не принесет тебе особые условия, готовые кадры и другое. Но если ты вовлечен в свое дело, нацелен на успех, на сотрудничество, на претворение интересных проектов, не боишься новизны и глубины - Совет деловых женщин поможет тебе получить информацию и развить, расширить свой бизнес.

Лет десять назад я не видела столько активных и амбициозных женщин в актюбинском регионе. Сегодня наши дамы улучшают инфраструктуру города, создают арт-салоны, приглашают бизнес-тренеров в свои коллективы, выезжают на форумы в дальнее и ближнее зарубежье в поисках новых идей и партнеров. И это радует. Динамичное время требует динамичных и образованных людей.

С этого года мы активно вовлекаем в свои ряды молодежь. Сегодня новое поколение развивает онлайн-бизнес, и эту часть мы не должны оставить без внимания. Молодые женщины открывают интернет-магазины, онлайн-школы, работают на онлайн-площадках.

Поэтому планы на 2020 год тесно связаны с образованием деловых актюбинцев. Для этого мы готовы провести масштабный республиканский проект «Бilim-2020». В реализации проекта - выезд на стажировку членов Совета в Финляндию и Санкт-Петербург. Мы намерены также организовать пресс-туры по местам сельского бизнеса для популяризации портрета сельского предпринимателя.