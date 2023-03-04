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Как повысились цены на продукты в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
4 Марта 2023, 14:14
Как повысились цены на продукты в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Индекс потребительских цен в Актюбинской области за февраль 2023 года составил 1,3%. Цены на платные услуги повысились на 2,5%, продовольственные товары подорожали на 1%, непродовольственные товары – на 0,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на продукты питания в феврале текущего года выросли на овощи, фрукты, и ряд продуктов. Так, помидоры подорожали на 14,5%, огурцы – на 13,2%, лук – на 8,4%, свекла - на 7,6%, капуста – на 7,4. Яблоки подорожали на 2,9%, виноград – на 2,4%, бананы – на 2,1%. Повышение цен отмечено на рис – на 2,5%, рожки - на 2,3%, пряники – на 2,8%, рыбу и морепродукты на 0,6%, свинину – на 2,1%, печень говяжью – на 2,4%, молоко пастеризованное - на 8,7%, творог 5-9% жирности – на 9,5%, кефир 2,5% жирности – на 7,7%, масло сливочное – на 3%, ягоды замороженные – на 5,3%, сахар-рафинад – на 6,9%, воду питьевую – на 7,9%», - сообщили в пресс-службе департамента Бюро национальной статистики.

Есть и снижение цен. Так, лимоны подешевели на 15%, крупа гречневая - на 7,1%, окорочка куриные – на 5%, морковь – на 4,8%, сахар-песок – на 1,4%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в феврале наблюдался на моющие и чистящие средства, в том числе мыло хозяйственное подорожало на 10,2%, средства для чистки ванн, раковин – на 1,6%, отбеливатели – на 1%. Цены на краску для волос выросли на 8,4%, детское мыло - на 7,2%, крем для лица – на 5,8%, туалетную бумагу – на 5,4%. Цветы подорожали на 7,7%.

Повышение цен по платным услугам отмечено на услуги мойки машин в два раза, воздушного пассажирского транспорта - на 49,9%, железнодорожного транспорта – на 3,1%, детских центров развития – на 16,7%, детских дошкольных учреждений – на 6,2%. По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на домофон на 24,1%, холодную воду – на 7,1%, центральное отопление и горячую воду – по 5%, газ – на 1,7%.


Актюбинская область   Экономика   Цены и тарифы  
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