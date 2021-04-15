Как повышение цен на топливо повлияет на стоимость продуктов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев пояснил, окажут ли влияние цены на топливо на стоимость продуктов питания в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по городу Нур-Султан очень мало фермеров. Поэтому вопрос цены может упираться на экономическое положение фермеров других регионов. Почти все продукты получаем из Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской областей. То есть, мы не видим другого эффекта, если это не связано с ростом стоимости перевозки транспортом», - прокомментировал Ерлан Бекмурзаев.

Глава управления пояснил, что, даже если повышение цен на топливо окажет влияние на стоимость продуктов питания, этот вопрос будет решаться на уровне министерства.

«Мы можем принять меры только по ценам на продукты питания. Цены на горюче-смазочные материалы контролируются министерством», - сказал Е. Бекмурзаев.

Ранее представители Общественного совета попросили принять меры в отношении лиц, завышавших цены на яйцо. Также была оглашена сумма, которую выделяют на стабилизацию цен социально значимых продуктов в Нур-Султане.