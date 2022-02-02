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Как повышают зарплату работникам жамбылских предприятий

2 Февраля 2022 22:30
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Как повышают зарплату работникам жамбылских предприятий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Исполнение поручений Главы государства жамбылскими предприятиями проинспектировал аким Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бердибек Сапарбаев посетил Жамбылский завод металлоконструкций «Имсталькон», АО «Таразэнергоцентр», заслушал отчеты руководителей предприятий и поговорил с работниками.

В производственных помещениях ЖЗМК «Имсталькон» глава региона отметил перспективы дальнейшего развития предприятия. Завод занимается изготовлением металлоконструкций для объектов промышленно-производственного назначения, зданий, мостов. Объем выпущенной заводом продукции в 2021 году составил 7 415 тонн общей стоимостью 4,3 млрд тенге.

По словам директора завода Александра Бердника, продукция соответствует требованиям международного стандарта. На предприятии работают 302 сотрудника. Зарплата выдается вовремя, к праздникам работники получают премию. В рамках исполнения поручения Главы государства с 1 января 2022 года зарплата сотрудников повышена на 10 процентов.

«По поручению Главы государства отечественным товаропроизводителям оказывается большая поддержка. Необходимо с каждым годом увеличивать объемы выпускаемой продукции. Чем больше будет заказов у завода, тем больше людей будет задействовано в этих проектах», - отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития оказать содействие в том, чтобы предприятие принимало участие в реализации крупных инвестиционных проектов.

Александр Бердник отметил, что одним из проблемных вопросов является нехватка кадров. В 2021 году на заводе трудоустроились 11 выпускников Жамбылского политехнического высшего колледжа и Современного гуманитарно-технического колледжа, с которыми предприятие подписало меморандум о сотрудничестве. Управлению образования поручено совместно с руководством предприятия утвердить план мероприятий, внедрять дуальное образование.

АО «Таразэнергоцентр» обеспечивает теплом и горячей водой 80 процентов потребителей областного центра. ТЭЦ обслуживает 938 многоэтажных жилых домов, шесть объектов здравоохранения, 60 объектов образования и 231 бюджетную организацию. Здесь работают 398 сотрудников.

С 1 января 2021 года работникам этого коммунального предприятия увеличена заработная плата на 28%, производственному персоналу на 38%.

Глава региона напомнил о том, что во исполнение поручения Главы государства вводится мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги до 1 июля 2022 года.

«Главная задача - стабильная подача тепла. Все жалобы на теплоснабжение нужно взять на контроль. Не забывайте также о том, что мы обещали жителям обеспечивать круглогодичную подачу горячей воды. Несмотря ни на что, это обещание нужно сдержать. Примите меры по снижению дебиторской задолженности», - отметил аким области.

В ходе встреч глава региона поручил руководителям предприятий на системной основе осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, ежегодно повышать заработную плату, руководителям первичных профсоюзных организаций – оказывать помощь малоимущим и многодетным семьям, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Промышленность   #Экономика  
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Автор:

Галина Скрипник

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