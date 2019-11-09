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Как повышают квалификацию воспитатели столичных детсадов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 149 воспитателей города Нур-Султана прошли курсы повышения квалификации по программе обновленного содержания образования в 2019 году, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Управление образования города на постоянной основе проводит курсы повышения квалификации всех столичных педагогов, в том числе и воспитателей государственных и частных детсадов. Так, по программе обновленного содержания образования в 2019 году 149 воспитателей прошли курсы повышения квалификации.
За период 2016-2019 годов на краткосрочных курсах в ФАО НЦПК «Өрлеу» обучились 3 398 педагогов дошкольного образования, в том числе 135 учителей физической культуры, 2 895 воспитателей, 140 методистов, 26 учителей музыки, 53 учителя английского языка, 97 психологов, 52 учителя казахского языка.
В РИПКСО «Өрлеу» 71 заведующий прошел курсы менеджмента. В рамках сотрудничества с Назарбаев Университетом в 2018 году 25 заведующих детских садов охвачены курсами «Лидерство в образовании».
Вместе с тем в столице на постоянной основе проводятся различные профработы и курсы конфликтологии.
По городу активно внедряются и обновляются камеры видеонаблюдения в дошкольных организациях. Так, на сегодня в детских садах установлено 2 465 камер видеонаблюдения, 1050 из них – только в 2019 году. В 2020 году планируются установка и замена еще более 2 тыс. камер. Это позволит родителям постоянно видеть своего ребенка и наблюдать за ним и при необходимости сразу же принять меры.
Напомним, в столичных учреждениях дошкольного образования работают 3 092 воспитателя.
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