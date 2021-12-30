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Как повышались размеры соцпособий в Казахстане

30 Декабря 2021 11:26
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Как повышались размеры соцпособий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов напомнил, как в стране повышались размеры социальных пособий и выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы, причины инвалидности и величины прожиточного минимума (далее - ПМ), устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем размеры пособий в отдельные годы повышались не только на величину ПМ, но и по поручению Главы государства (так, с 1 января 2014 года размеры пособий были повышены на 7%, с 1 апреля 2014 года – дополнительно до 5%, с 1 января 2016 года – на 7%, во исполнение Послания Президента Республики Казахстан – дополнительно на 25%, с 1 января 2018 года повышены до 16% в связи с изменением структуры ПМ, с 1 января 2020 года – на 5%, с 1 апреля 2020 года – дополнительно на 5%). Так, к примеру, размер пособия по инвалидности третьей группы от общего заболевания только за последние шесть лет вырос более чем в два раза: с 16 664 тенге до 35 675 тенге.

Кроме того, для работающих граждан, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, при утрате трудоспособности назначается социальная выплата на случай потери трудоспособности. В реализацию поручения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по усилению взаимосвязи между трудовым стажем и размерами социальных выплат принят в новой редакции Закон «Об обязательном социальном страховании».

«Так, с 1 января 2020 года пересмотрены параметры назначения социальных выплат на случаи утраты трудоспособности, что в целом обеспечило рост размера социальной выплаты, в среднем, на 60 %. Предусмотрены страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, и в пользу пострадавшего работника был заключен договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, предусмотренного Законом «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», - добавил зампремьера.

При этом суммы возмещения вреда, выплачиваемые гражданам в связи с повреждением здоровья или смертью потерпевшего, ежегодно увеличиваются пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции.

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#Социальная поддержка   #Соцвыплаты  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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