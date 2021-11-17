Как повлияло дистанционное обучение на школьников и учителей - мнение экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель центра модернизации образования города Нур-Султана Сабыржан Мадиев поделился мнением, как повлияло дистанционное обучение на школьников и учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за дистанционного обучения уровень образования упал во всем мире. Все страны, в том числе Казахстан, предпринимают гигантские усилия, полтора года дети не сидели в классе, не работали со своими сверстниками, не видели вживую учителей. Это сказывается, и мы сейчас боремся. С другой стороны, если бы не было дистанционного обучения, его надо было придумать. Для чего? Для того, чтобы в нашу жизнь быстрее вошли цифровые методы, современные методы. Мы понимаем, если ребенок заболел, раньше он упускал и отстал. Теперь он может, находясь дома, подключиться и видеть, что происходит на уроке, общаться интерактивно с учителем. Если у ребенка какие-то проблемы и он не может ходить в школу, дети учатся дома дистанционно. Есть родители, которые написали заявления», - рассказал Сабыржан Мадиев в рамках форума для представителей сферы образования «Елорданың білім белестері - тәуелсіз Қазақстан келешегі» в Нур-Султане.

По словам Сабыржана Мадиева, сейчас в сфере образования переходят к гибридному обучению. Он считает, что учитель, который в формате офлайн разговаривает с учениками, должен использовать и современную технику.

«Учитель использует интерактивную доску, одновременно из класса может выйти к своим коллегам в других странах, использовать мировые ресурсы. Получилось так, что дистанционное обучение резко снизило уровень образования во всем мире, что потерялась живая связь, одновременно подключились другие механизмы, которые каким-то образом компенсировали эту трату. Тем не менее учитель - самая главная фигура в образовании. Если сейчас учителя возвратились в школу, теперь они не должны упустить достижения в цифровизации. Теперь обучение идет совместно, гибридно», - отметил С. Мадиев.

Напомним, в столице состоялся городской форум для представителей сферы образования «Елорданың білім белестері - тәуелсіз Қазақстан келешегі», посвященный 30-летию Независимости.