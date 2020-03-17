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Как повлияла вспышка коронавируса  на работу компании  «КазМунайГаз»

17 Марта 2020 17:10
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Как повлияла вспышка коронавируса  на работу компании  «КазМунайГаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как повлиял переход на дистанционный режим работы на производственный процесс в АО НК «КазМунайГаз», рассказал управляющий директор по охране труда и окружающей среды нацкомпании Кайрат Сактаганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом на качество работы это не повлияло, рабочий график у нас также остается с 9 до 18:30. Работники все исправно выполняют свои обязанности. Для этого компания предоставила все технические возможности. Установлены были специальные программы, выданы ноутбуки, то есть работа сейчас ведется в полном объеме», - заверил Кайрат Сактаганов.

Он также добавил, что руководство компании не переходило на дистанционный режим работы.

«Руководство сейчас работает в полном составе, согласно алгоритму у нас каждый руководящий работник имеет три замещающих, то есть если по какой-то причине кто-то будет отсутствовать, то есть замещающий человек», - пояснил Кайрат Сактаганов.

Он также сообщил, что ситуация в дочерних организациях компании стабильная.

«Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности на производстве, проводим регулярную дезинфекцию, проводим особый режим предсменного медосмотра, выполняем все рекомендации», - резюмировал Кайрат Сактаганов.


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Ключевые слова: КазМунайГаз, Коронавирус,
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Серик Сабеков

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