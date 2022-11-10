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    13:18, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Как повлияла авария на КТК на экспорт казахстанской нефти

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    Фото: intraday.my
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда будет завершен ремонт на КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планировалось по двум выносным устройствам на КТК завершить ремонт в октябре, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались. Я думаю, что в ближайшие два-три дня завершится ремонт выносного причального устройства 1 и сразу же после этого начнется ремонт второго устройства и также в ближайшее время, может быть, недели две-три, и по нему должны быть завершены ремонтные работы», - сказал Алихан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также сообщил, как повлияла авария на КТК на экспорт казахстанской нефти.

    «Но, в целом, учитывая, что у нас на Кашагане был ремонт, связанный с аварией в газосепарационной установке, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском газо-перерабатывающем заводе Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу углеводородов и газа. Этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали», - пояснил Алихан Смаилов.


    Фото: intraday.my

    Теги:
    Экономика Нефть Происшествия Правительство
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