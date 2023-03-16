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    Как повлияет ситуация с банками США и Швейцарии на Казахстан – ответ Нацбанка

    16 Марта 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Влияние ситуации в банковском секторе США на Казахстан ограничено. Об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке. А на спрос и предложение влияют разные факторы. Последнее время мы видим, что курс менялся, волатильность есть на рынке, на то есть причины», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК.

    Он напомнил, что в США у двух банков возникли проблемы в связи с тем, что депозиторы снимали деньги, в Швейцарии один крупный банк имеет сложности. По мнению Галымжана Пирматова, эти причины могут повлиять каким-то образом на Казахстан.

    «Но пока мы не видим никаких причин для беспокойства. Ситуация в банковском секторе США очень ограничено может повлиять на наш банковский сектор. В нашем банковском секторе ликвидности достаточно. Если будет необходимость, мы на валютном рынке готовы делать интервенции», - заключил глава Нацбанка.

    Ранее сообщалось, что крупнейший банк США Silicon Valley обанкротился после того, как вкладчики, работники технологических и венчурных компаний решили снять свои деньги. О банкротстве заявила криптобиржа FTX, которая обвинила хакеров в краже $415 млн.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Банки Сенат Экономика США Европа Тенге
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