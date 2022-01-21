Как повлияет резолюция Европарламента на Казахстан, разъяснила Айгуль Куспан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейский Парламент поторопился с принятием резолюции по ситуации в Казахстане, а сам документ несет рекомендательный характер. Подробное разъяснение по резолюции дала председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что Европейский парламент поторопился с принятием данной резолюции, им следовало бы подождать результатов официального расследования», - сказала она, отвечая на вопросы «Казинформа».

Депутат добавила, что лично отправляла письма в Европарламент, в которых подробно изложила хронологию событий для понимания всей сложности ситуации и призывала подождать итогов расследования.

По ее словам, принятию документа предшествовали горячие дебаты, звучали разные, полярные точки зрения. Часть депутатов считает, что в данной ситуации надо было ждать результатов и призывает не осуждать Казахстан, который 30 лет был примером стабильности, мира и спокойствия. Другие упоминали реформы Президента Касым-Жомарта Токаева, которые интенсивно принимались в последние два-три года. Некоторые говорили, что нужно сопереживать и проявить уважительное отношение, в трудные моменты друзья должны высказывать понимание и сочувствие. Депутаты, которые хорошо знают Казахстан, говорили, что нужно взвешенно подходить к оценкам, что в лексиконе европарламентариев есть серьезные проблемы, потому что они называли бандитов активистами, арестованных называли политзаключенными.

«Но были и другие выступления. Мне кажется, что многих депутатов зацепило приглашение ОДКБ, депутат Кубилис дошел до того, что сказал, что сами власти организовали все эти события, чтобы был повод пригласить российские войска в Казахстан», - сообщила она.

Айгуль Куспан также отметила, что несколько депутатов осуждали отключение Интернета в стране во время ЧП. Некоторые требовали разъяснить структуру фонда «Қазақстан халқына», другие - высказали озабоченность хороших отношений с Китаем, в то время как между Европейским союзом и Китаем сложные отношения.

«Меня позабавил призыв к соседям Казахстана не вмешиваться во внутренние дела страны, в то время как принятие резолюции – это вмешательство во внутренние дела нашей страны (…) Я думаю, что вся резолюция, весь текст был составлен с подачи так называемых «забугорных деятелей». Это прослеживается по стилю, кстати, они не преминули и себя упомянуть. В тексте говорится: «Казахстан преследует противников режима, которые вынуждены скрываться за рубежом», - сказала она.

«Резолюция никак не может повлиять на Казахстан, резолюции Европарламента принимаются ежемесячно на пленарных сессиях в Страсбурге по четвергам. Это называется срочные резолюции. Каждый месяц нужно принять две резолюции. Бывает так, что им даже нечего принимать, и они думают, в отношении какой страны принять резолюции. Вчера было принято три резолюции: о Гонконге, Судане и Казахстане. Эти срочные резолюции принимаются, чтобы показать, что Европейский парламент обращает большое внимание на ситуацию с правами человека во всем мире», - подчеркнула депутат.

Сами резолюции, по данным Айгуль Куспан, носят декларативный, рекомендательный характер и не имеют юридического эффекта.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел опубликовало заявление по поводу резолюции Европейского Парламента по ситуации в Казахстане.